Президент Хорватии впечатлилась организацией безопасности на матчах ЧМ-2018

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, посетившая в Нижнем Новгороде матч своей национальной сборной с командой Дании, восторженно высказалась об организации чемпионата по футболу в России.

"Я впечатлена тем, как Россия справляется с вопросами безопасности на новых стадионах, как все просто и близко организовано. Мы слышим много положительных отзывов от фанатов о том, как удобно путешествовать по России с Fan-ID. Мы все довольны, наслаждаемся российским гостеприимством и тем, как вы организовали чемпионат, особенно здесь, в Нижнем Новгороде, который стал счастливым для нашей команды", - приводит слова Грабар-Китарович пресс-служба губернатора Нижегородской области.

По словам президента Хорватии, в Нижнем Новгороде она провела замечательный день и "чувствовала себя, как дома".

Футболисты сборной Хорватии в воскресенье в серии послематчевых пенальти победили команду Дании и прошли в 1/4 финала, где встретятся с хозяевами чемпионата - Россией. Игра состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля.

Для сборной Хорватии эта игра на стадионе в Нижнем Новгороде была уже второй в рамках ЧМ-2018. На групповом этапе она обыграла здесь команду Аргентины, разгромив сборную во главе со звездой мирового футбола Лионелем Месси со счетом 3:0.

Также в Нижнем Новгороде пройдет матч 1/4 финала чемпионата - 6 июля здесь встретятся сборные Франции и Уругвая.