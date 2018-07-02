ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Президент Хорватии впечатлилась организацией безопасности на матчах ЧМ-2018

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, посетившая в Нижнем Новгороде матч своей национальной сборной с командой Дании, восторженно высказалась об организации чемпионата по футболу в России.

"Я впечатлена тем, как Россия справляется с вопросами безопасности на новых стадионах, как все просто и близко организовано. Мы слышим много положительных отзывов от фанатов о том, как удобно путешествовать по России с Fan-ID. Мы все довольны, наслаждаемся российским гостеприимством и тем, как вы организовали чемпионат, особенно здесь, в Нижнем Новгороде, который стал счастливым для нашей команды", - приводит слова Грабар-Китарович пресс-служба губернатора Нижегородской области.

По словам президента Хорватии, в Нижнем Новгороде она провела замечательный день и "чувствовала себя, как дома".

Футболисты сборной Хорватии в воскресенье в серии послематчевых пенальти победили команду Дании и прошли в 1/4 финала, где встретятся с хозяевами чемпионата - Россией. Игра состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля.

Для сборной Хорватии эта игра на стадионе в Нижнем Новгороде была уже второй в рамках ЧМ-2018. На групповом этапе она обыграла здесь команду Аргентины, разгромив сборную во главе со звездой мирового футбола Лионелем Месси со счетом 3:0.

Также в Нижнем Новгороде пройдет матч 1/4 финала чемпионата - 6 июля здесь встретятся сборные Франции и Уругвая.

Теги: Нижний Новгород, Хорватия, Колинда Грабар-Китарович, ЧМ-2018

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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
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РоссияРоссияХорватияХорватия
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