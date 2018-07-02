Двое мексиканцев задержаны в Москве за попытку продать билеты на матч ЧМ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Двое граждан Мексики пытались незаконно продать билеты на матч между сборными России и Испании в Москве, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Двое мексиканских болельщиков были задержаны полицией на Хамовническом валу. Мужчины пытали продать входные билеты на матч между сборными командами Испании и России за $245", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержанных иностранцев доставили в отдел полиции, где на них были составлены административные протоколы по статье 14.15.2 КоАП РФ (Незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение).

"После составления протоколов мужчины были отпущены", - добавил источник.