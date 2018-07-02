Песков сравнил ликование болельщиков в РФ с празднованием Дня Победы в 1945 году

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ликование болельщиков от победы сборной России над сборной Испании в матче ЧМ-2018 сопоставимо с празднованием Дня Победы в 1945 году.

"Восторженные, такие эпические оценки этого триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Наверное, если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе, и Москвы, что вот лично я сам видел, во многом это было, наверное, сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года", - заявил журналистам Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о праздновании Победы в войне: "Это спорт. Спорт - он сближает, а не разъединяет. В честной игре побеждает тот, кто является сильнейшим на данный момент".

Так пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу журналиста прокомментировать статью в газете The Independent, которая написала, что "Россия не знала такого триумфа с 1945 года".

В воскресенье, 1 июля, футболисты сборной России добились победы над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона "Лужники", завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти - 4:3.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.