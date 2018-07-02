ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
8F3Бразилия Бразилия– : –17:00Мексика Мексика17:008F4Бельгия Бельгия– : –21:00Япония Япония21:00

Бышовец прокомментировал победу сборной России над Испанией

По мнению экс-наставника национальной команды, с игрой, продемонстрированной против испанцев, она может замахнуться и на полуфинал

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что российские футболисты добились успеха в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании за счет характера и самоотдачи.

СпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Читать подробнее

"Сборная России добилась большой победы. Как мы и прогнозировали, наша команда сумела поразить ворота испанцев, а вопрос победы или поражения мы оставили открытым, видимо, чтобы дождаться ничью.

Я должен сказать, что хладнокровие нашей команды и характер возобладали. И, конечно, подготовка к пенальти тоже себя оправдала. Что касается результата, думаю, выбранная тренером тактика и выполнение установки, игровая дисциплина помогли разрушить игровые связи соперника. Пространства для творчества мы им не дали, им пришлось все делать на скорости, в борьбе, отсюда и отсутствие реализации", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Конечно, как мы предполагали, инициатива и контроль мяча были за испанцами. Но наша самоотдача и высокий порог терпения помогли нам обуздать эту сильную сборную. Такой игры может хватить даже для решения и будущих задач, и выхода в полуфинал", - отметил эксперт.

В воскресенье сборная России победила Испанию в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное же время матча завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время результат не изменился.

В четвертьфинале россияне сыграют с Хорватией, которая также в серии пенальти (3:2) победила Данию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

"Хотя о проходе Хорватии говорить ещё рано, - считает Бышовец. - Но, могу сказать, против датчан им пришлось непросто. Здесь скорости, силовое давление, единоборства – встретились две организованные команды. Если кто-то думал, что хорваты победят легко – не тут-то было. Дания заставила оборону Хорватии попотеть. Но в пенальти хорваты оказались более искушены.

В понедельник пройдут еще два матча в рамках 1/8 финала ЧМ-2018

Бразилия - Мексика

"Мексика – это непростая команда, и бразильцы не всегда с ней справляются. Боязни играть у мексиканцев нет, кто бы ни был напротив. И, думаю, любая недооценка может обернуться для Бразилии очень напряженным матчем, в котором пентакампеонам надо будет приложить максимум усилий, чтобы добиться победы", - считает экс-наставник сборной России.

"Но, мне кажется, все-таки мастерство атаки свое дело сделает. Бразильцы победят, но мексиканцы обязательно смогут забить хотя бы один ответный мяч", - подчеркнул Бышовец.

Бельгия - Япония

"Я, конечно, ставлю на бельгийцев. У них аппетит сейчас должен разыграться. И победа над Японией может сделать эту команду скрытым претендентом на финал. Что касается японцев, старательности может не хватить. Лукаку в состоянии продавить оборону, а Азар с де Брейне повлиять на результат", - сказал Бышовец.

"Жду уверенную победу Бельгии, но не разгромную – с разницей в два мяча, это ведь достаточное преимущество", - отметил он.

Россия празднует победу сборной

13 фотографий
МоскваМосква, Никольская улицаМоскваСевастопольМоскваСанкт-Петербург
Москва
Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018
В 1/8 финала хорваты по пенальти победили команду ДанииПодробнее
 Хорватия - Дания. ОнлайнХорватия - Дания. Онлайн
В Нижнем Новгороде определяется соперник сборной России по четвертьфиналуПодробнее
 Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
В 1/8 финала россияне в серии пенальти вырвали победу над командой ИспанииПодробнее
 Испания - Россия. ОнлайнИспания - Россия. Онлайн
Российские и испанские футболисты ведут борьбу за выход в четвертьфинал ЧМПодробнее
 Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финалаСборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала
В четвертьфинале уругвайцы сыграют с ФранциейПодробнее
 Уругвай - Португалия. ОнлайнУругвай - Португалия. Онлайн
В Сочи проходит матч 1/8 финала чемпионата мираПодробнее
 Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал
В матче в Казани команды провели в общей сложности семь головПодробнее
 Франция - Аргентина. ОнлайнФранция - Аргентина. Онлайн
В Казани определится первый четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
QF28F38F4
РоссияРоссияХорватияХорватия
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
Москва"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиВ РоссииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 2 июляСпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Удерживавшему в московском "Дикси" заложницу предъявлено обвинение

Собянин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы

Москва и область согласуют бесплатный проезд пенсионеров в пригородных электричках

Собянин констатировал, что столица не может принять решение для своих пенсионеров без учета пенсионеров Подмосковья Подробнее

Volkswagen Group собралась вложить 1 млрд евро в развитие операций в Индии

Цены на АЗС Москвы застыли

Кандидат в московские мэры от "эсеров" преодолел муниципальный фильтр

Более 350 тыс. человек посмотрели матч Россия-Испания в московском метро

Запуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на 6 ноября

В Хельсинки перед встречей Путина с Трампом взлетели цены на отели

Суд отложил на неделю рассмотрение жалобы Серебренникова на ускоренное ознакомление с делом

Нефтяники не повысили продажи топлива на внутреннем рынке на обещанные 3%

Допинговое дело четырехкратного победителя "Тур де Франс" Фрума закрыто

Митинг ультраправых в итальянской Понтиде собрал около 50 тысяч человек

ЕСПЧ в июле вынесет решение по иску участниц Pussy Riot к России от 2012 года

В Киеве обнародовали имена 23 россиян для обмена на заключенных в РФ украинцев

В Ростове Великом создадут территорию опережающего развития

Третьяковка отключит онлайн-продажи билетов со 2 по 5 июля

Медведев похвалил Мутко за вклад в выступление российской сборной на ЧМ-2018

Посольство Франции отказалось комментировать претензии Роскомнадзора к France24

Александр Емельяненко проведет бой против чеха Пешты

США призвали Великобританию увеличить расходы на оборону

США призвали Великобританию увеличить расходы на оборонуШеф Пентагона напомнил, что недавно на такой шаг решилась Франция Подробнее

Случаи гибели дикой семги от неизлечимой болезни вновь отмечены в реках Заполярья

В Москве открыто движение по новому Крылатскому мосту

В Москве открыто движение по новому Крылатскому мостуНовый мост-дублер позволит устранить одно из "узких горлышек" на магистрали от Дмитровки до Мичуринского проспекта Подробнее

Dell объявила о намерении вернуться на открытый рынок

Более 30 тыс. болельщиков приехали в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала ЧМ

Рынки акций Азии резко упали в понедельник на фоне сигналов о торговой войне

Бышовец прокомментировал победу сборной России над Испанией

По мнению экс-наставника национальной команды, с игрой, продемонстрированной против испанцев, она может замахнуться и на полуфинал Подробнее

Южная Корея снизила максимально допустимое время работы до 52 часов в неделю

Молния убила 15 коров в Хакасии

Nissan отказался продавать китайцам подразделение по выпуску аккумуляторов

Во "Внуково" проложат метро, а до этого откроют ночной автобусный рейс

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+