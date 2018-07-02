Бышовец прокомментировал победу сборной России над Испанией

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что российские футболисты добились успеха в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании за счет характера и самоотдачи.

"Сборная России добилась большой победы. Как мы и прогнозировали, наша команда сумела поразить ворота испанцев, а вопрос победы или поражения мы оставили открытым, видимо, чтобы дождаться ничью.

Я должен сказать, что хладнокровие нашей команды и характер возобладали. И, конечно, подготовка к пенальти тоже себя оправдала. Что касается результата, думаю, выбранная тренером тактика и выполнение установки, игровая дисциплина помогли разрушить игровые связи соперника. Пространства для творчества мы им не дали, им пришлось все делать на скорости, в борьбе, отсюда и отсутствие реализации", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Конечно, как мы предполагали, инициатива и контроль мяча были за испанцами. Но наша самоотдача и высокий порог терпения помогли нам обуздать эту сильную сборную. Такой игры может хватить даже для решения и будущих задач, и выхода в полуфинал", - отметил эксперт.

В воскресенье сборная России победила Испанию в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное же время матча завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время результат не изменился.

В четвертьфинале россияне сыграют с Хорватией, которая также в серии пенальти (3:2) победила Данию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

"Хотя о проходе Хорватии говорить ещё рано, - считает Бышовец. - Но, могу сказать, против датчан им пришлось непросто. Здесь скорости, силовое давление, единоборства – встретились две организованные команды. Если кто-то думал, что хорваты победят легко – не тут-то было. Дания заставила оборону Хорватии попотеть. Но в пенальти хорваты оказались более искушены.

В понедельник пройдут еще два матча в рамках 1/8 финала ЧМ-2018

Бразилия - Мексика

"Мексика – это непростая команда, и бразильцы не всегда с ней справляются. Боязни играть у мексиканцев нет, кто бы ни был напротив. И, думаю, любая недооценка может обернуться для Бразилии очень напряженным матчем, в котором пентакампеонам надо будет приложить максимум усилий, чтобы добиться победы", - считает экс-наставник сборной России.

"Но, мне кажется, все-таки мастерство атаки свое дело сделает. Бразильцы победят, но мексиканцы обязательно смогут забить хотя бы один ответный мяч", - подчеркнул Бышовец.

Бельгия - Япония

"Я, конечно, ставлю на бельгийцев. У них аппетит сейчас должен разыграться. И победа над Японией может сделать эту команду скрытым претендентом на финал. Что касается японцев, старательности может не хватить. Лукаку в состоянии продавить оборону, а Азар с де Брейне повлиять на результат", - сказал Бышовец.

"Жду уверенную победу Бельгии, но не разгромную – с разницей в два мяча, это ведь достаточное преимущество", - отметил он.