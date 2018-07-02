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Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Борьбу за выход в полуфинал пятикратные чемпионы мира проведут с победителем пары Бельгия - Япония

Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии завоевали путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

В матче 1/8 финала пятикратные чемпионы мира одержали победу над национальной командой Мексики. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. В составе победителей отличились Неймар и Роберто Фирмино. Первый из них отличился на 51-й минуте, второй, едва выйдя на замену (с передачи первого) - на 88-й минуте.

В четвертьфинале бразильская команда сыграет с победителем пары Бельгия – Япония.

Теги: футбол, ЧМ-2018

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1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
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Полуфинал
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Матч за 3 место
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Финал
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Групповой этап
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РоссияРоссия32016
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ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
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ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
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ФранцияФранция32107
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ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
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Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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