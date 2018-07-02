Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии завоевали путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

В матче 1/8 финала пятикратные чемпионы мира одержали победу над национальной командой Мексики. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. В составе победителей отличились Неймар и Роберто Фирмино. Первый из них отличился на 51-й минуте, второй, едва выйдя на замену (с передачи первого) - на 88-й минуте.

В четвертьфинале бразильская команда сыграет с победителем пары Бельгия – Япония.