Бельгия - Япония. Онлайн

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Он отметил, что не первый раз приезжает с семьей болеть за сборную Бельгии на футбольных матчах и считает, что команда сейчас находится на пике своей формы.

"Самый сильный игрок сборной - это Эден Азар, но и остальные игроки играют на высочайшем уровне. Думаю, что в финале Бельгия будет играть с Хорватией, которую в итоге и победит", - добавил Ф.Скаттареджа.