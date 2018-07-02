Бельгия - Япония. Онлайн

Победитель группы G играет со второй командой группы H
Одну минуту добавил арбитр ко времени первого тайма!
Юто Нагатомо открылся на левом фланге атаки, вошел в штрафную и несильно пробил по воротам. Попал в ногу своего партнера по команде Юйу Осако, и мяч спокойно покатился к вратарю Тибо Куртуа. Тот нагнулся, чтобы поднять мяч и... пропустил его между своих ног. Но все же смог догнать мяч!
Ого!
А вы?
а вы тоже— .прøстø в шøке. (@kva_victoria) July 2, 2018
когда знаете как зовут нескольких футболистов из всей команды и смотрите только на них...?
вот я сижу и смотрю только на Лукаку и на Кевина
остальных я знаю, но не знаю как из там ахахахах#чм2018 #bel
Гаку Сибасаки (Япония) получил желтую карточку за неправильный подкат в ноги Азару
5:0 счет по угловым в пользу Бельгии
Очередной угловой разыграли бельгийцы и вновь без успеха!
Азар вошел в штрафную японцев и пробил: удар заблокирован!
Теперь игра, точнее - моменты, переместилась на половину поля Бельгии
Кагава организовал трехходовку у ворот сборной Бельгии. Эта трехходовка завершилась ударом головой из пределов штрафной: вратарь поймал мяч
Немного о Лукаку
Предматчевая речь вожака Лукаку🇧🇪#BEL vs #JPN pic.twitter.com/6sy7HWL17c— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 2, 2018
Угловой подавала Бельгия! Компани за дальней штангой принял мяч, но отправил вдоль ворот. Слишком острый был угол!
Азар мощно бьет примерно с угла штрафной слева! Японский вратарь кулаками отбил мяч!
Мертес навесил во вратарскую на Лукаку! Тот выиграл позицию, но не смог подставить ногу так, чтобы мяч пролетел мимо (сверху, сквозь) вратаря в сету ворот!
Бельгийцы включили скорости. Правда, ошибаются при передачах в штрафную
Уже не в первый раз по стадиону прокатывается громогласный клич "Россия, Россия", большая часть зрителей - российские болельщики, которые до сих пор находятся в отличном расположении духа после выхода российской сборной в 1/4 финала
На матче сборных Бельгии и Боснии по баскетболу. Казалось бы, причем тут это? А притом, что и здесь следят за перипетиями матча, проходящего в Ростове-на-Дону
I'm at the Belgium - Bosnia basketball game and this dudr is watching the world cup game lol #BELJPN pic.twitter.com/6NCI1rnkgW— エルマ (@Elma_Menzil) July 2, 2018
Компани достался мяч после навеса. Бельгиец сбросил мяч перед собой, попытался пробить и... не попал по мячу
Лукаку зацепился за мяч в центре штрафной и, развернувшись пробил! Еще один угловой!
Разыграли бельгийцы угловой и позволили сопернику выбить мяч из штрафной
Витсель (играл когда-то за "Зенит") получил передачу за пределами штрафной и нанес удар. Мяч от рикошета перелетел через ворота. Угловой
Он отметил, что не первый раз приезжает с семьей болеть за сборную Бельгии на футбольных матчах и считает, что команда сейчас находится на пике своей формы.
"Самый сильный игрок сборной - это Эден Азар, но и остальные игроки играют на высочайшем уровне. Думаю, что в финале Бельгия будет играть с Хорватией, которую в итоге и победит", - добавил Ф.Скаттареджа.
У болельщиков сборной Бельгии аналогичный настрой на этот турнир:
Сборная Бельгии - это команда, способная выиграть ЧМ-2018, считает семья болельщика Флорана Скаттареджа, которая приехала болеть за свою сборную в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала турнира с Японией.
"Мы думаем, что Бельгия победит Японию 3:0, возможно, счет будет больше. Японии придется сильно постараться, чтобы забить хоть один гол", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" перед началом матча глава семьи Флоран Скаттареджа.
Но вот и бельгийцы в атаке. Дрис Мертенс не смог укротить мяч у лицевой линии после передачи из глубины поля
Он отметил, что японская сборная очень дисциплинированная и умеет терпеть, а если им удастся пройти дальше, то будет еще более сложный матч.
"У нас кроме вратаря есть очень хорошие игроки, например, мне нравится как в последнее время стал играть Гаку Сибасаки. Кроме него есть и другие футболисты, играющие в хороших европейских клубах", - добавил Синдзи Наготомо.
Японцы пока активнее. Повод подключить своего коллегу из Ростова-на-Дону.
Японский болельщик рассчитывает на победу в матче против Бельгии с минимальным счетом 1:0, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места.
"Думаю, мы сможем победить Бельгию, у нас очень хороший вратарь, у которого будет много работы сегодня, но он справится", - сказал болельщик из Японии Синдзи Наготомо агентству перед началом матча.
Такаси Инуи пробежал по левому флангу и попытался прострелить в штрафную. Защитник прервал его передачу
Болельщики сборной Японии
Куда же без них!🇯🇵#BEL vs #JPN pic.twitter.com/RZflggxs2O— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 2, 2018
И на первой же минуте момент у ворот бельгийцев: Синдзи Кагава наносил удар, мяч пролетел рядом со штангой!
Во главе судейской бригады - сенегалец Маланг Дьедиу. Меня же зовут Владимир Нардин
Матч начался!
Команды выходят на поле!
Впрочем, подобное в истории мирового футбола уже случалось. Вы только посмотрите, как ведут себя футболисты вот в этой игре, тоже собравшей на трибунах аншлаг. Аудитория явно растеряна....
This was pretty much #JPNPOL for the last 5 minutes pic.twitter.com/Y08nDlNhtb— MasterMirage @ 3rdライブ (@MastrMirage) June 28, 2018
Было такое. За несколько минут до окончания матча с Польшей в Волгограде, футболисты сборной Японии, зная, что поражение со счетом 0:1 ее устраивает для выхода в плей-офф, устроили перепасовку на своей половине поля, стараясь использовать короткие передачи на ближнего. За этой картиной у бровки поля наблюдал польский полузащитник Якуб Блащиковски, готовясь выйти на замену. Однако игра соперника в эти минуты сбоев не давала, пауз в матче не возникало и на замену поляк выйти так и не смог: раздался финальный свисток.
What the team about #JPN ? #WorldCup #JamanEdan #JPNPOL pic.twitter.com/QOftFxCHaJ— Farid Chiko (@faridchiko_) June 28, 2018
С Японией сложнее. Японцы сначала обыграли Колумбию (2:1), затем сыграли вничью с Сенегалом (2:2), а в третьем туре уступили Польше (0:1). И вышли со второго места в группе. Третьей же в группе стала команда Сенегала, чьи показатели – число побед, ничьих, поражений, разность забитых и пропущенных мячей оказались идентичными с японцами. Но команда Японии прошла по принципу Fair Play: на ее счету оказалось меньше желтых карточек, чем у сенегальцев. В третьем туре Сенегал уступил Колумбии со счетом 0:1.
Сборная Бельгии на групповом этапе выиграла все три матча - у Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0). И заняли первое место в своей группе
Стартовые составы команд!
Представляем стартовые составы Бельгии🇧🇪 и Японии🇯🇵!#BEL vs #JPN pic.twitter.com/l1HyaIjxOc— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 2, 2018
Победитель противостояния получит почетное право в четвертьфинале сыграть со сборной Бразилии. Пятикратные чемпионы мира сегодня в 1/8 финала победили Мексику - 2:0
Матч пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и стартует в 21:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!