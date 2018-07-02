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Бельгия - Япония. Онлайн

В Ростове-на-Дону определится соперник сборной Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018

Бельгия - Япония. Онлайн
Болельщик сборной Бельгии
Фото: Reuters

Победитель группы G играет со второй командой группы H

45'

Одну минуту добавил арбитр ко времени первого тайма!

45'

Юто Нагатомо открылся на левом фланге атаки, вошел в штрафную и несильно пробил по воротам. Попал в ногу своего партнера по команде Юйу Осако, и мяч спокойно покатился к вратарю Тибо Куртуа. Тот нагнулся, чтобы поднять мяч и... пропустил его между своих ног. Но все же смог догнать мяч!

45'

Ого!

42'

А вы?

40'
?????? ????????

Гаку Сибасаки (Япония) получил желтую карточку за неправильный подкат в ноги Азару

39'

5:0 счет по угловым в пользу Бельгии

38'

Очередной угловой разыграли бельгийцы и вновь без успеха!

36'

Азар вошел в штрафную японцев и пробил: удар заблокирован!

34'

Теперь игра, точнее - моменты, переместилась на половину поля Бельгии

31'

Кагава организовал трехходовку у ворот сборной Бельгии. Эта трехходовка завершилась ударом головой из пределов штрафной: вратарь поймал мяч

30'

Немного о Лукаку

28'

Угловой подавала Бельгия! Компани за дальней штангой принял мяч, но отправил вдоль ворот. Слишком острый был угол!

27'

Азар мощно бьет примерно с угла штрафной слева! Японский вратарь кулаками отбил мяч!

26'

Мертес навесил во вратарскую на Лукаку! Тот выиграл позицию, но не смог подставить ногу так, чтобы мяч пролетел мимо (сверху, сквозь) вратаря в сету ворот!

24'

Бельгийцы включили скорости. Правда, ошибаются при передачах в штрафную

22'

Уже не в первый раз по стадиону прокатывается громогласный клич "Россия, Россия", большая часть зрителей - российские болельщики, которые до сих пор находятся в отличном расположении духа после выхода российской сборной в 1/4 финала

20'

На матче сборных Бельгии и Боснии по баскетболу. Казалось бы, причем тут это? А притом, что и здесь следят за перипетиями матча, проходящего в Ростове-на-Дону

18'

Компани достался мяч после навеса. Бельгиец сбросил мяч перед собой, попытался пробить и... не попал по мячу

18'

Лукаку зацепился за мяч в центре штрафной и, развернувшись пробил! Еще один угловой!

16'

Разыграли бельгийцы угловой и позволили сопернику выбить мяч из штрафной

15'

Витсель (играл когда-то за "Зенит") получил передачу за пределами штрафной и нанес удар. Мяч от рикошета перелетел через ворота. Угловой

13'

Он отметил, что не первый раз приезжает с семьей болеть за сборную Бельгии на футбольных матчах и считает, что команда сейчас находится на пике своей формы.

"Самый сильный игрок сборной - это Эден Азар, но и остальные игроки играют на высочайшем уровне. Думаю, что в финале Бельгия будет играть с Хорватией, которую в итоге и победит", - добавил Ф.Скаттареджа.

12'

У болельщиков сборной Бельгии аналогичный настрой на этот турнир:

Сборная Бельгии - это команда, способная выиграть ЧМ-2018, считает семья болельщика Флорана Скаттареджа, которая приехала болеть за свою сборную в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала турнира с Японией.

"Мы думаем, что Бельгия победит Японию 3:0, возможно, счет будет больше. Японии придется сильно постараться, чтобы забить хоть один гол", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" перед началом матча глава семьи Флоран Скаттареджа.

10'

Но вот и бельгийцы в атаке. Дрис Мертенс не смог укротить мяч у лицевой линии после передачи из глубины поля

8'

Он отметил, что японская сборная очень дисциплинированная и умеет терпеть, а если им удастся пройти дальше, то будет еще более сложный матч.

"У нас кроме вратаря есть очень хорошие игроки, например, мне нравится как в последнее время стал играть Гаку Сибасаки. Кроме него есть и другие футболисты, играющие в хороших европейских клубах", - добавил Синдзи Наготомо.

7'

Японцы пока активнее. Повод подключить своего коллегу из Ростова-на-Дону.

Японский болельщик рассчитывает на победу в матче против Бельгии с минимальным счетом 1:0, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места.

"Думаю, мы сможем победить Бельгию, у нас очень хороший вратарь, у которого будет много работы сегодня, но он справится", - сказал болельщик из Японии Синдзи Наготомо агентству перед началом матча.

6'

Такаси Инуи пробежал по левому флангу и попытался прострелить в штрафную. Защитник прервал его передачу

3'

Болельщики сборной Японии

1'

И на первой же минуте момент у ворот бельгийцев: Синдзи Кагава наносил удар, мяч пролетел рядом со штангой!

1'

Во главе судейской бригады - сенегалец Маланг Дьедиу. Меня же зовут Владимир Нардин

1'

Матч начался!

Команды выходят на поле!

Впрочем, подобное в истории мирового футбола уже случалось. Вы только посмотрите, как ведут себя футболисты вот в этой игре, тоже собравшей на трибунах аншлаг. Аудитория явно растеряна....

Было такое. За несколько минут до окончания матча с Польшей в Волгограде, футболисты сборной Японии, зная, что поражение со счетом 0:1 ее устраивает для выхода в плей-офф, устроили перепасовку на своей половине поля, стараясь использовать короткие передачи на ближнего. За этой картиной у бровки поля наблюдал польский полузащитник Якуб Блащиковски, готовясь выйти на замену. Однако игра соперника в эти минуты сбоев не давала, пауз в матче не возникало и на замену поляк выйти так и не смог: раздался финальный свисток.

С Японией сложнее. Японцы сначала обыграли Колумбию (2:1), затем сыграли вничью с Сенегалом (2:2), а в третьем туре уступили Польше (0:1). И вышли со второго места в группе.  Третьей же в группе стала команда Сенегала, чьи показатели – число побед, ничьих, поражений, разность забитых и пропущенных мячей оказались идентичными с японцами. Но команда Японии прошла по принципу Fair Play: на ее счету оказалось меньше желтых карточек, чем у сенегальцев. В третьем туре Сенегал уступил Колумбии со счетом 0:1.

Сборная Бельгии на групповом этапе выиграла все три матча - у Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0). И заняли первое место в своей группе

Стартовые составы команд!

Победитель противостояния получит почетное право в четвертьфинале сыграть со сборной Бразилии. Пятикратные чемпионы мира сегодня в 1/8 финала победили Мексику - 2:0

Матч пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и стартует в 21:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018

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УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия0:0ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
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