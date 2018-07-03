Болельщик из Колумбии лишился более 810 тысяч рублей в Москве в результате кражи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный украл кошелек у футбольного болельщика из Колумбии в центре Москвы, ущерб превысил 800 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Вечером в минувший понедельник, в столичную полицию поступило заявление от гражданина Колумбии 1973 года рождения, прибывшего в Москву на чемпионат мира по футболу, о том, что неизвестный украл у него кошелек, предположительно в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший заметил пропажу кошелька, когда ему на мобильный телефон пришли сразу несколько сообщений о снятии с банковских карт крупных сумм денег.

Материальный ущерб превысил 810 тысяч рублей, начата проверка, добавил источник.