ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
8F7Швеция Швеция– : –17:00Швейцария Швейцария17:008F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00

Болельщик из Колумбии лишился более 810 тысяч рублей в Москве в результате кражи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный украл кошелек у футбольного болельщика из Колумбии в центре Москвы, ущерб превысил 800 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Вечером в минувший понедельник, в столичную полицию поступило заявление от гражданина Колумбии 1973 года рождения, прибывшего в Москву на чемпионат мира по футболу, о том, что неизвестный украл у него кошелек, предположительно в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший заметил пропажу кошелька, когда ему на мобильный телефон пришли сразу несколько сообщений о снятии с банковских карт крупных сумм денег.

Материальный ущерб превысил 810 тысяч рублей, начата проверка, добавил источник.

Теги: Москва, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018
В четвертьфинале бельгийцы сыграют с БразилиейПодробнее
 Бельгия - Япония. ОнлайнБельгия - Япония. Онлайн
В Ростове-на-Дону определится соперник сборной Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Борьбу за выход в полуфинал пятикратные чемпионы мира проведут с победителем пары Бельгия - ЯпонияПодробнее
 Бразилия - Мексика. ОнлайнБразилия - Мексика. Онлайн
В Самаре определится очередной четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018
В 1/8 финала хорваты по пенальти победили команду ДанииПодробнее
 Хорватия - Дания. ОнлайнХорватия - Дания. Онлайн
В Нижнем Новгороде определяется соперник сборной России по четвертьфиналуПодробнее
 Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
В 1/8 финала россияне в серии пенальти вырвали победу над командой ИспанииПодробнее
 Испания - Россия. ОнлайнИспания - Россия. Онлайн
Российские и испанские футболисты ведут борьбу за выход в четвертьфинал ЧМПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В миреБританская полиция заявила о прорыве "деле Скрипаля"В России48% россиян заявили о доверии ПутинуМоскваМунициальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатовВ миреCNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на одинСпортСборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018В РоссииРодственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Советский

Замминистра обороны и президент ТМХ покинули совет директоров "Калашникова"

Адвокат Цуркан пожаловался на отказ сотрудников СИЗО допустить его к подзащитной

Валентину Матвиенко в Чите огорчил бурьян по пояс и "уродище-фонтан"

В Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы

В Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформыРанее власти не разрешили проводить акции в начале июля из-за ЧМ Подробнее

Пассажиры разгерметизировавшегося таджикского самолета останутся в Москве до вечера

Болельщик из Колумбии лишился более 810 тысяч рублей в Москве в результате кражи

Россельхознадзор выявил очередные нарушения в продуктах из Белоруссии

PwC оштрафована на $625,5 млн в связи с банкротством Colonial Bank

Болельщиков из Аргентины задержали за запуск дрона на Красной площади

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 3 июля выросли

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Рынок акций РФ открылся нейтрально

Южная Корея и КНДР обменялись списками для проведения встречи родственников

Пакистанский Лахор и индийский Мумбаи оказались затоплены из-за муссонных дождей

Дума закроет для СМИ встречу с американскими парламентариями

ФотоГраффити с изображением российских болельщиков в МосквеГраффити с изображением российских болельщиков в Москве

Пенсионеры с 1 августа смогут бесплатно ездить в подмосковных электричках

"РЖД" собрались к 2025 году увеличить перевозки пассажиров на 27%,

Вступил в силу закон о привлечении к ответственности водителей на основе анализа крови

Трутнев оценил обеспеченность Дальнего Востока авиационной инфраструктурой в 30%

Арест соратника вице-президента Афганистана вызвал массовые протесты

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+