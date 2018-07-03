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Врачи сборной России не дали прогноза о шансах Жиркова вернуться в состав

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Точные сроки восстановления полузащитника российской сборной Юрия Жиркова после травмы назвать нельзя, говорится в сообщении в твиттере национальной команды во вторник.

"Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтвержден. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, Жиркову был поставлен предварительный диагноз - растяжение сухожилия одной из мышц голени.

Тренер команды Станислав Черчесов сообщал, что Жирков, скорее всего, больше не сыграет на ЧМ из-за травмы. Однако может быть готов к финалу, если сборная сумеет туда пробиться.

Теги: Юрий Жирков, ЧМ-2018

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