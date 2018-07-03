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Главного тренера сборной Германии не стали увольнять после провала на ЧМ-2018

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Йоахим Лев сохранил за собой пост главного тренера сборной Германии, несмотря на невыход команды из группы на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза во вторник.

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"В личной беседе с главой Немецкого футбольного союза (Райнхардом Гринделем - ИФ) Йоахим Лев подтвердил, что хочет продолжить работу в качестве тренера национальной команды. Он намерен провести перестройку команды для того, чтобы выполнить задачи, которые будут поставлены перед командой в будущем. Делегация во главе с президентом союза заявила, что Лев пользуется поддержкой руководства, которое уверено, что тренер сделает правильные выводы из выступления сборной на чемпионате мира", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны, Лев дал понять, что, несмотря на разочарование от результатов на турнире, он чувствует силу и энергию, которая позволит подготовить команду к будущим вызовам", - сообщается там же.

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"Я благодарен союзу за то, что верит в меня. Несмотря на всю критику, я чувствую поддержку с их стороны. Я очень разочарован, но теперь я сосредоточусь на перестройке команды", - сказал 58-летний специалист.

Лев с 2004 по 2006 год входил в тренерский штаб сборной Германии, а с 2006 года занимает пост главного тренера национальной команды. Под его руководством Германия выиграла чемпионат мира 2014 года и Кубок конфедераций 2017 года. Также вместе с командой он завоевывал бронзу чемпионата мира 2010 года, чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также серебро чемпионата Европы 2008 года.

Сборная Германии покидает Россию

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Йоахим Лев

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