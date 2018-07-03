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Колумбия - Англия. Онлайн

В Москве определяется соперник сборной Швеции по четвертьфиналу

Колумбия - Англия. Онлайн
Болельщики сборной Колумбии у стадиона "Спартак" перед началом матча
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Победитель группы Н играет со второй командой группы G

Команды выходят на поле!

Составы команд с расстановками

Стартовые составы команд!

Англия стала второй в своей группе, а Колумбия первой - в своей

Что касается Колумбии, то в первом туре она уступила Японии (1:2), во втором - победила Польшу (3:0, в третьем выиграла у Сенегала (1:0).

В первом туре группового этапа сборная Англии обыграла Тунис, во втором - Панаму (6:1), в третьем - уступила Бельгии (0:1).

Победитель игры в четвертьфинале сыграет со Швецией, которая во вторник взяла верх над Швейцарией - 1:0

Начало игры - 21:00 по московскому времени!

На стадионе "Спартак" в Москве сегодня определится последний четвертьфиналист чемпионата мира-2018! Сыграют сборные Колумбии и Англии!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия0:0АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвеция8F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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