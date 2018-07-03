Колумбия - Англия. Онлайн

Победитель группы Н играет со второй командой группы G
Команды выходят на поле!
Составы команд с расстановками
Изучаем расстановки #COL и #ENG, делаем прогнозы. Кто сегодня выйдет в четвертьфинал, а кто покинет #ЧМ2018? pic.twitter.com/Aa1xTFIo4Q— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 3, 2018
Стартовые составы команд!
#COL vs #ENG— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 3, 2018
Представляем стартовые составы команд#COLENG pic.twitter.com/dJNHFoEoHr
Англия стала второй в своей группе, а Колумбия первой - в своей
Что касается Колумбии, то в первом туре она уступила Японии (1:2), во втором - победила Польшу (3:0, в третьем выиграла у Сенегала (1:0).
В первом туре группового этапа сборная Англии обыграла Тунис, во втором - Панаму (6:1), в третьем - уступила Бельгии (0:1).
Победитель игры в четвертьфинале сыграет со Швецией, которая во вторник взяла верх над Швейцарией - 1:0
Начало игры - 21:00 по московскому времени!
На стадионе "Спартак" в Москве сегодня определится последний четвертьфиналист чемпионата мира-2018! Сыграют сборные Колумбии и Англии!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!