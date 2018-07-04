Болельщик задержан за надпись на памятнике футболисту Черенкову в Москве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция установила личность футбольного болельщика, написавшего слово England (Англия) на памятнике советскому футболисту Федору Черенкову.

"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом, добавил он.

По данным источника агентства, речь идёт о памятнике легендарному советскому футболисту Федору Черенкову, на котором предположительно английский болельщик написал слово England (Англия) перед матчем между командами Колумбии и Англии.