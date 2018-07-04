ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
8F7Швеция Швеция1 : 0Матч завершенШвейцария ШвейцарияМатч завершенФорсберг (66)подробнее8F8Колумбия Колумбия1 (3) : 1 (4)Матч завершенАнглия АнглияМатч завершенКейн (57, с пенальти) - Мина (90+3)подробнее

1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в России

1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение
Сборная России празднует победу над сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" подводит итоги первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Сборная России – в большой восьмерке

Футболисты сборной России улучшили максимальный результат национальной команды страны на чемпионатах мира. После победы над сборной Испании в 1/8 финала теперь наивысшим достижением России ЧМ по футболу является четвертьфинал. Но и оно может быть перекрыто уже в субботу, когда подопечные Станислава Черчесова в борьбе за выход в полуфинал встретятся с Хорватией. В случае победы россияне как минимум повторят успех сборной СССР, занявшей четвертое место на ЧМ-1966. При этом, тогда участников турнира было в два раза меньше, а из группы команды попадали прямиком в четвертьфинал. Что, впрочем, не умаляет заслуг советских футболистов

Пары 1/4 финала

Во вторник вечером определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2018. Расписание их матчей выглядит следующим образом:

6 июля. Уругвай – Франция (начало - 17:00 мск), 6 июля. Бразилия – Бельгия (21:00), 7 июля. Швеция – Англия (17:00), 7 июля. Россия – Хорватия (21:00).

В случае победы сборная России в полуфинале сыграет с победителем пары Швеция – Англия.

Сход фаворитов

После матчей 1/8 финала чемпионат мира-2018 недосчитался ряда топовых сборных со звездными лидерами в составе. Аргентина с Лионелем Месси в составе провела три гола в ворота Франции, но даже этого южноамериканцам не хватило для того, чтобы избежать поражения, а вместе с этим – вылета из турнира. Аргентина уступила со счетом 3:4.

Сборная Португалии на равных боролась с Уругваем, но уступила со счетом 1:2. Лидер португальцев Криштиану Роналду помочь своей команде не смог.

Полузащитник сборной Испании Андерс Иньеста рассчитывал завершить выступления в национальной команде после ЧМ-2018 в России и сделать это на мажорной ноте. Однако в матче с хозяевами турнира испанцы проиграли в серии пенальти и не смогли дойти даже до четвертьфинала.

Автоголы. Россия повторила рекорд

В 1/8 финала число автоголов на ЧМ-2018 в России увеличилось с девяти до 10. Новым автором гола в свои ворота стал защитник сборной России Сергей Игнашевич. На него записан автогол в матче с Испанией. ФИФА тут же отметила, что сборная России стала второй после Болгарии командой, на счету которой два автогола в рамках одного ЧМ. До Игнашевича мяч в свои ворота провел Денис Черышев – в матче с Уругваем (0:3). Что касается Болгарии, то она отметилась таким "достижением" на чемпионате мира-1966.

Бомбардиры

Англичанин Гарри Кейн продолжает лидировать в списке бомбардиров. Теперь на его счету 6 голов. По четыре гола провели бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду. Далее идет целая группа игроков, забивших по три мяча. Среди них – россияне Денис Черышев и Артем Дзюба. Каждый из них имеет высокие шансы обойти Роналду, уже завершившего выступления на ЧМ-2018.

Теги: футбол, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в РоссииПодробнее
 Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018
Победитель определился в серии пенальтиПодробнее
 Колумбия - Англия. ОнлайнКолумбия - Англия. Онлайн
В Москве определяется соперник сборной Швеции по четвертьфиналуПодробнее
 Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Борьбу за выход в полуфинал шведы проведут с победителем пары Колумбия – АнглияПодробнее
 Швеция - Швейцария. ОнлайнШвеция - Швейцария. Онлайн
В Санкт-Петербурге определится очередной четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018
В четвертьфинале бельгийцы сыграют с БразилиейПодробнее
 Бельгия - Япония. ОнлайнБельгия - Япония. Онлайн
В Ростове-на-Дону определится соперник сборной Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Борьбу за выход в полуфинал пятикратные чемпионы мира проведут с победителем пары Бельгия - ЯпонияПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
МоскваПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра МосквыВ РоссииГосдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДССпортСборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В РоссииАртем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желаниюВ миреНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада воды

Трамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборы

США не признают попытку "аннексировать Крым", заявили в Белом доме Подробнее

1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение

1/8 финала ЧМ-2018. ОбобщениеОпределились все четвертьфиналисты чемпионата мира в России Подробнее

ФАС собралась внедрить электронную регистрацию цен на вооружение

Система должна заработать в течение 2019 года Подробнее

Россельхознадзор запретил поставки продукции с трех предприятий Белоруссии

Болельщик задержан за надпись на памятнике футболисту Черенкову в Москве

Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018Победитель определился в серии пенальти Подробнее

Комитет сената США согласился с выводами разведслужб о вмешательстве РФ в выборы

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+