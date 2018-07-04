1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" подводит итоги первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Сборная России – в большой восьмерке

Футболисты сборной России улучшили максимальный результат национальной команды страны на чемпионатах мира. После победы над сборной Испании в 1/8 финала теперь наивысшим достижением России ЧМ по футболу является четвертьфинал. Но и оно может быть перекрыто уже в субботу, когда подопечные Станислава Черчесова в борьбе за выход в полуфинал встретятся с Хорватией. В случае победы россияне как минимум повторят успех сборной СССР, занявшей четвертое место на ЧМ-1966. При этом, тогда участников турнира было в два раза меньше, а из группы команды попадали прямиком в четвертьфинал. Что, впрочем, не умаляет заслуг советских футболистов

Пары 1/4 финала

Во вторник вечером определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2018. Расписание их матчей выглядит следующим образом:

6 июля. Уругвай – Франция (начало - 17:00 мск), 6 июля. Бразилия – Бельгия (21:00), 7 июля. Швеция – Англия (17:00), 7 июля. Россия – Хорватия (21:00).

В случае победы сборная России в полуфинале сыграет с победителем пары Швеция – Англия.

Сход фаворитов

После матчей 1/8 финала чемпионат мира-2018 недосчитался ряда топовых сборных со звездными лидерами в составе. Аргентина с Лионелем Месси в составе провела три гола в ворота Франции, но даже этого южноамериканцам не хватило для того, чтобы избежать поражения, а вместе с этим – вылета из турнира. Аргентина уступила со счетом 3:4.

Сборная Португалии на равных боролась с Уругваем, но уступила со счетом 1:2. Лидер португальцев Криштиану Роналду помочь своей команде не смог.

Полузащитник сборной Испании Андерс Иньеста рассчитывал завершить выступления в национальной команде после ЧМ-2018 в России и сделать это на мажорной ноте. Однако в матче с хозяевами турнира испанцы проиграли в серии пенальти и не смогли дойти даже до четвертьфинала.

Автоголы. Россия повторила рекорд

В 1/8 финала число автоголов на ЧМ-2018 в России увеличилось с девяти до 10. Новым автором гола в свои ворота стал защитник сборной России Сергей Игнашевич. На него записан автогол в матче с Испанией. ФИФА тут же отметила, что сборная России стала второй после Болгарии командой, на счету которой два автогола в рамках одного ЧМ. До Игнашевича мяч в свои ворота провел Денис Черышев – в матче с Уругваем (0:3). Что касается Болгарии, то она отметилась таким "достижением" на чемпионате мира-1966.

Бомбардиры

Англичанин Гарри Кейн продолжает лидировать в списке бомбардиров. Теперь на его счету 6 голов. По четыре гола провели бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду. Далее идет целая группа игроков, забивших по три мяча. Среди них – россияне Денис Черышев и Артем Дзюба. Каждый из них имеет высокие шансы обойти Роналду, уже завершившего выступления на ЧМ-2018.