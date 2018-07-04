ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Бышовец назвал закономерной победу сборной Англии над Колумбией

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что команда Англии заслуженно победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Сам эксперт накануне называл фаворитом сборную Колумбии.

СпортСборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018Читать подробнее

"Подвели меня колумбийцы, напрасно я в них верил. Для них матч против Англии складывался, мягко говоря, непросто, на нервах они его играли. Мне кажется, англичане до 90-й минуты более организованно. Им удалось владеть инициативой, но контратаки "кофейщиков" носили предсказуемый характер. Потому что в центре обороны что-то выиграть у Англии очень сложно. Но стандарт на 92-й минуте всё-таки принес южноамериканцам успех", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Несколько осторожно они играли дополнительное время. Ну, а что касается пенальти, нападающие стали бить более предсказуемо, отсюда и столько геройских сейвов. Но в целом Англия победила закономерно и оставила неплохое впечатление", - отметил Бышовец.

Кроме того, он прокомментировал результат матча 1/8 финала Швеция – Швейцария (1:0).

Спорт1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение1/8 финала ЧМ-2018. ОбобщениеЧитать подробнее

"Было очевидно, что эти команды имеют разностилевые концепции игры: одни – швейцарцы - будут пытаться сыграть на скорости, для них необходимо было пространство, которого другие – шведы – им не дали. Приходилось больше играть длинными передачами, забросами в штрафную – но все безрезультатно, ведь Швеция прекрасно ведет единоборства", - сказал экс-наставник сборной России.

"Надо отдать должное Гранквисту (полузащитник сборной Швеции, на клубном уровне защищавший цвета российского ФК "Краснодар" – ИФ): он как змей с тремя головами. Куда ни ударят – везде его голова. Хороший парень и мужик харизматичный. Его игра – залог успеха всей команды", - считает специалист.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018
Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее
 1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в РоссииПодробнее
 Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018
Победитель определился в серии пенальтиПодробнее
 Колумбия - Англия. ОнлайнКолумбия - Англия. Онлайн
В Москве определяется соперник сборной Швеции по четвертьфиналуПодробнее
 Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Борьбу за выход в полуфинал шведы проведут с победителем пары Колумбия – АнглияПодробнее
 Швеция - Швейцария. ОнлайнШвеция - Швейцария. Онлайн
В Санкт-Петербурге определится очередной четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018
В четвертьфинале бельгийцы сыграют с БразилиейПодробнее
 Бельгия - Япония. ОнлайнБельгия - Япония. Онлайн
В Ростове-на-Дону определится соперник сборной Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018Подробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыЭкономикаПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 годаЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФВ миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским СолсбериВ миреТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыСпорт1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение

Бышовец назвал закономерной победу сборной Англии над Колумбией

Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-Даун

Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-ДаунРасследованием занялось контртеррористическое подразделение полиции Подробнее

Удальцов рассказал о коллективной подаче петиций против пенсионного реформы в Москве

Племянника экс-президента Армении спустя 11 лет обвинили в покушении на убийство

Пещера в Таиланде, в которой застряли футболисты, станет достопримечательностью

Ростуризм не нашел признаков системного кризиса на туристском рынке в РФ

Устроивший стрельбу из окна тбилисец убил тестя замминистра обороны Грузии

Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублей

Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублейРанее Андрея Горькова арестовывали за злоупотребление полномочиями с ущербом более чем в 700 млн рублей Подробнее

В министерствах введут должность замминистра по цифровому развитию

Англичанина оштрафовали за надпись на памятнике Черенкову у стадиона "Спартак"

К брату экс-президента Армении пришли сотрудники спецслужбы

Из 33 кандидатов в мэры Москвы 26 сами отказались от участия в выборах

"Натали Турс" собрался возобновить продажу туров через одну-две недели

Ранее туроператор приостановил чартерные полеты в четыре страны, а после аннулировал уже подтвержденные туры клиентов Подробнее

Бакинское метро возобновило работу после энергоаварии

В Красноярске погиб подросток при попытке убежать из полиции через окно

Суд над въехавшим в подземный переход в Москве водителем автобуса начнется 10 июля

Минприроды предложило ужесточить ответственность за создание незаконных свалок

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+