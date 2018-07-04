Бышовец назвал закономерной победу сборной Англии над Колумбией

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что команда Англии заслуженно победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Сам эксперт накануне называл фаворитом сборную Колумбии.

"Подвели меня колумбийцы, напрасно я в них верил. Для них матч против Англии складывался, мягко говоря, непросто, на нервах они его играли. Мне кажется, англичане до 90-й минуты более организованно. Им удалось владеть инициативой, но контратаки "кофейщиков" носили предсказуемый характер. Потому что в центре обороны что-то выиграть у Англии очень сложно. Но стандарт на 92-й минуте всё-таки принес южноамериканцам успех", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Несколько осторожно они играли дополнительное время. Ну, а что касается пенальти, нападающие стали бить более предсказуемо, отсюда и столько геройских сейвов. Но в целом Англия победила закономерно и оставила неплохое впечатление", - отметил Бышовец.

Кроме того, он прокомментировал результат матча 1/8 финала Швеция – Швейцария (1:0).

"Было очевидно, что эти команды имеют разностилевые концепции игры: одни – швейцарцы - будут пытаться сыграть на скорости, для них необходимо было пространство, которого другие – шведы – им не дали. Приходилось больше играть длинными передачами, забросами в штрафную – но все безрезультатно, ведь Швеция прекрасно ведет единоборства", - сказал экс-наставник сборной России.

"Надо отдать должное Гранквисту (полузащитник сборной Швеции, на клубном уровне защищавший цвета российского ФК "Краснодар" – ИФ): он как змей с тремя головами. Куда ни ударят – везде его голова. Хороший парень и мужик харизматичный. Его игра – залог успеха всей команды", - считает специалист.