Зубренка в подмосковном заповеднике назвали в честь футболиста Дзюбы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Зубренка, родившегося в Приокско-Террасном заповеднике в конце июня, назвали в честь российского футболиста Артема Дзюбы, сообщили в пресс-службе заповедника.

"Такого крупного бычка у нас никогда не было! Очень большой и мощный теленок. А кто у нас самый здоровый и выносливый молодец в сборной? Дзюба. В честь него мы и назвали новорожденного", - приводятся в сообщении слова замдиректора по содержанию и разведению зубров Ирины Землянко.

Поскольку всем зубрятам, родившимся в заповеднике, принято давать имена, которые начинаются со слога "Му", бычка назвали Мудзюба.

Ранее в заповеднике родился еще один бычок, которого назвали в честь чемпионата мира Мундиалем. "Мундиаль очень активный и необыкновенно любознательный, он сразу нашел себе подружку, с которой практически неразлучен. Мудзюба же отличается сдержанным характером", -сказала "Интерфаксу" Землянко.