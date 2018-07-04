Зубренка в подмосковном заповеднике назвали в честь футболиста Дзюбы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Зубренка, родившегося в Приокско-Террасном заповеднике в конце июня, назвали в честь российского футболиста Артема Дзюбы, сообщили в пресс-службе заповедника.
"Такого крупного бычка у нас никогда не было! Очень большой и мощный теленок. А кто у нас самый здоровый и выносливый молодец в сборной? Дзюба. В честь него мы и назвали новорожденного", - приводятся в сообщении слова замдиректора по содержанию и разведению зубров Ирины Землянко.
Поскольку всем зубрятам, родившимся в заповеднике, принято давать имена, которые начинаются со слога "Му", бычка назвали Мудзюба.
Ранее в заповеднике родился еще один бычок, которого назвали в честь чемпионата мира Мундиалем. "Мундиаль очень активный и необыкновенно любознательный, он сразу нашел себе подружку, с которой практически неразлучен. Мудзюба же отличается сдержанным характером", -сказала "Интерфаксу" Землянко.
12 мая у зубров родился первый в этом году теленок самец. ❤ Раздумывать долго нам не пришлось — в России стартовал 21-й чемпионат мира по футболу 2018 года – Мундиаль! ⚽ В переводе с испанского и португальского — слово мундиаль означает "чемпионат мира". Это же прекрасная кличка для первого родившегося в 2018 году самца! 🏆 Пока юный чемпион старается не отходить далеко от мамы — большой мудрой самки Мурибеллы, но пройдет не так много времени, и он, возможно, станет таким же огромным и могучим как его отец Мураками. 💪😊 Фото: Ольга Калинина #приокскотеррасныйзаповедник #заповедник #заповеднаяроссия #оопт #зубр #зубры #bisonbonasus #europeanbison #bison #wwfrussia