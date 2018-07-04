ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Зубренка в подмосковном заповеднике назвали в честь футболиста Дзюбы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Зубренка, родившегося в Приокско-Террасном заповеднике в конце июня, назвали в честь российского футболиста Артема Дзюбы, сообщили в пресс-службе заповедника.

"Такого крупного бычка у нас никогда не было! Очень большой и мощный теленок. А кто у нас самый здоровый и выносливый молодец в сборной? Дзюба. В честь него мы и назвали новорожденного", - приводятся в сообщении слова замдиректора по содержанию и разведению зубров Ирины Землянко.

Поскольку всем зубрятам, родившимся в заповеднике, принято давать имена, которые начинаются со слога "Му", бычка назвали Мудзюба.

Ранее в заповеднике родился еще один бычок, которого назвали в честь чемпионата мира Мундиалем. "Мундиаль очень активный и необыкновенно любознательный, он сразу нашел себе подружку, с которой практически неразлучен. Мудзюба же отличается сдержанным характером", -сказала "Интерфаксу" Землянко.

12 мая у зубров родился первый в этом году теленок самец. ❤ Раздумывать долго нам не пришлось — в России стартовал 21-й чемпионат мира по футболу 2018 года – Мундиаль! ⚽ В переводе с испанского и португальского — слово мундиаль означает "чемпионат мира". Это же прекрасная кличка для первого родившегося в 2018 году самца! 🏆 Пока юный чемпион старается не отходить далеко от мамы — большой мудрой самки Мурибеллы, но пройдет не так много времени, и он, возможно, станет таким же огромным и могучим как его отец Мураками. 💪😊 Фото: Ольга Калинина #приокскотеррасныйзаповедник #заповедник #заповеднаяроссия #оопт #зубр #зубры #bisonbonasus #europeanbison #bison #wwfrussia

Публикация от Приокско_Террасный заповедник (@pt_zapovednik)

Оракулы ЧМ-2018

8 фотографий
Бенгальский белый тигр Хан из зоопарка Красноярска верит в победу сборной России над Египтом. Команды встретятся на поле 19 июня в Санкт-Петербурге.Кот Ахилл из Эрмитажа также предсказал победу сборной России в предстоящем матче с командой Египта. Ранее питомец верно предсказал исход матча между сборными России и Саудовской Аравии.В Самаре коза Забияка предсказала результат матча между сборными Дании и Австралии. Встреча пройдет 21 июня на стадионе &quot;Самара Арена&quot;.Семейство гиббонов из зоопарка Загреба указало на победу сборной Хорватии в матче против Нигерии. Встреча группы D прошла 16 июня в Калининграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.В немецком Ростоке самка морского котика Дейзи предсказала поражение сборной Германии в матче против сборной Мексики. Действующий чемпион мира по футболу, сборная Германии, проиграла свой стартовый матч в &quot;Лужниках&quot; 17 июня. Победу Мексике принес гол Ирвина Лосано на 36-й минуте матча.Слониха Зелла из зоопарка Штутгарта прочит команде Сенегала чемпионский титул на ЧМ-2018
Бенгальский белый тигр Хан из зоопарка Красноярска верит в победу сборной России над Египтом. Команды встретятся на поле 19 июня в Санкт-Петербурге.
Теги: Подмосковье, Артем Дзюба, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018
Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государстваПодробнее
 В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018
Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее
 1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в РоссииПодробнее
 Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018
Победитель определился в серии пенальтиПодробнее
 Колумбия - Англия. ОнлайнКолумбия - Англия. Онлайн
В Москве определяется соперник сборной Швеции по четвертьфиналуПодробнее
 Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Борьбу за выход в полуфинал шведы проведут с победителем пары Колумбия – АнглияПодробнее
 Швеция - Швейцария. ОнлайнШвеция - Швейцария. Онлайн
В Санкт-Петербурге определится очередной четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018
В четвертьфинале бельгийцы сыграют с БразилиейПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
Экономика"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"В РоссииГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюВ РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыЭкономикаПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 годаЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФВ миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским Солсбери

Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток

Фотохроника 4 июля

Фотохроника 4 июля6 фото

Зубренка в подмосковном заповеднике назвали в честь футболиста Дзюбы

Подозреваемого в создании финансовой пирамиды экстрадировали из Чехии в Россию

Тереза Мэй получила новое приглашение на ЧМ-2018 в Россию

В Великобритании уже заявили, что премьер не изменит свое решение и не поедет в РФ Подробнее

Тление мусорной свалки "Мечта" в оренбургском Медногорске не могут остановить третьи сутки

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долгов Подробнее

Пострадавшая от контакта с неизвестным веществом пара поступила в больницу Солсбери без сознания

Сбивший пешеходов в Сочи водитель признался, что не спал двое суток

Сбербанк спрогнозировал ущерб экономике РФ от киберугроз в 1,1 трлн рублей за год

ЕС отложил выделение Молдавии денег из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева

В Грузии признали неконституционными налоговые льготы для православной церкви

Минстрой уточнил число обманутых дольщиков в России

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+