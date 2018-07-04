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Министр спорта РФ назвал Бразилию одним из главных кандидатов в чемпионы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков назвал сборную Бразилии одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира.

"Бразилия в последней игре очень понравилась. Думаю, Бразилия является одним из главных претендентов на завоевание первого места", - сказал Колобков в среду в эфире телеканала "Дождь".

Он также оценил игру колумбийцев как "потрясающую", а вот игра Англии ему не очень понравилась, хотя в группе они проводили лучшие матчи. Также у немцев "не было командной игры", сборные Испании, Португалии "показали неоднозначную игру".

"Французы набирают, все молодые ребята, будущие звезды, с хорошим будущим даже, может, на этом чемпионате", - сказал министр.

Кроме того, по мнению Колобкова, сборная России по футболу имеет шансы обыграть в субботу Хорватию в матче 1/4 финала чемпионата мира. "Думаю, есть шансы на победу в этом матче. Будет интересная игра", - сказал он.

Министр отметил, что игра 1/8 финала турнира с Испанией в минувшее воскресенье отняла очень много сил у футболистов сборной России. "Не представляю, что творилось в сердце Черчесова (Станислав Черчесов - главный тренер сборной - ИФ). Эти полтора часа, чуть больше, для меня длились нескончаемо долго. Футболисты после матча были полностью опустошены, это и понятно, ребята отдали все силы. Мне кажется, что они и не поняли в тот момент, что произошло", - добавил он.

В прошедшее воскресенье сборная России по пенальти переиграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира в Лужниках.

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

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Артем Дзюба (слева) сравнивает счет в матче
Теги: ЧМ-2018, футбол, сборная Бразилии, Минспорта РФ, Павел Колобков

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
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Матч за 3 место
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Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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Команда И В Н П О
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