Министр спорта РФ назвал Бразилию одним из главных кандидатов в чемпионы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков назвал сборную Бразилии одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира.

"Бразилия в последней игре очень понравилась. Думаю, Бразилия является одним из главных претендентов на завоевание первого места", - сказал Колобков в среду в эфире телеканала "Дождь".

Он также оценил игру колумбийцев как "потрясающую", а вот игра Англии ему не очень понравилась, хотя в группе они проводили лучшие матчи. Также у немцев "не было командной игры", сборные Испании, Португалии "показали неоднозначную игру".

"Французы набирают, все молодые ребята, будущие звезды, с хорошим будущим даже, может, на этом чемпионате", - сказал министр.

Кроме того, по мнению Колобкова, сборная России по футболу имеет шансы обыграть в субботу Хорватию в матче 1/4 финала чемпионата мира. "Думаю, есть шансы на победу в этом матче. Будет интересная игра", - сказал он.

Министр отметил, что игра 1/8 финала турнира с Испанией в минувшее воскресенье отняла очень много сил у футболистов сборной России. "Не представляю, что творилось в сердце Черчесова (Станислав Черчесов - главный тренер сборной - ИФ). Эти полтора часа, чуть больше, для меня длились нескончаемо долго. Футболисты после матча были полностью опустошены, это и понятно, ребята отдали все силы. Мне кажется, что они и не поняли в тот момент, что произошло", - добавил он.

В прошедшее воскресенье сборная России по пенальти переиграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира в Лужниках.