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Более 30 тысяч иностранцев скачали приложение "Метро Москвы" за время ЧМ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мобильное приложение "Метро Москвы" скачали более 30 тыс. иностранцев с начала старта Чемпионата мира по футболу, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов "Интерфаксу".

По его словам, приложение позволяет болельщикам построить маршруты до стадионов, понять, как пройти к конкретному сектору, а также узнать историю станций метро.

Чаще всего приложение, доступное на семи языках, скачивают болельщики из Америки, Германии, Испании, Китая и Турции.

"Мы проанализировали запросы пользователей: чаще всего болельщики уезжают со станций "Выхино", "Комсомольская", "Щелковская", ВДНХ и "Домодедовская", а приезжают на станции "Охотный ряд", "Воробьевы горы", ВДНХ, "Комсомольская", "Арбатская". Таким образом, мы видим, что точки отправления расположены рядом с гостиницами и вокзалами, а точки прибытия рядом с популярными историческими объектами", - отметил заммэра.

Кроме того, сообщил он, более 130 тыс. пользователей приложения "Метро Москвы" посмотрели прямые трансляции матчей ЧМ в специальном разделе FIFA.

Помимо этого Ликсутов сообщил, что с помощью этого приложения французские архитекторы составили список самых красивых станций метрополитена. Так, самой красивой станцией на Сокольнической линии они назвали "Комсомольскую", на Замоскворецкой - "Маяковскую", на Арбатско-Покровской - "Парк Победы", на Кольцевой - "Таганскую", на Таганско-Краснопресненской - "Пушкинскую".

Теги: Москва, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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