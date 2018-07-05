Более 30 тысяч иностранцев скачали приложение "Метро Москвы" за время ЧМ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мобильное приложение "Метро Москвы" скачали более 30 тыс. иностранцев с начала старта Чемпионата мира по футболу, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов "Интерфаксу".

По его словам, приложение позволяет болельщикам построить маршруты до стадионов, понять, как пройти к конкретному сектору, а также узнать историю станций метро.

Чаще всего приложение, доступное на семи языках, скачивают болельщики из Америки, Германии, Испании, Китая и Турции.

"Мы проанализировали запросы пользователей: чаще всего болельщики уезжают со станций "Выхино", "Комсомольская", "Щелковская", ВДНХ и "Домодедовская", а приезжают на станции "Охотный ряд", "Воробьевы горы", ВДНХ, "Комсомольская", "Арбатская". Таким образом, мы видим, что точки отправления расположены рядом с гостиницами и вокзалами, а точки прибытия рядом с популярными историческими объектами", - отметил заммэра.

Кроме того, сообщил он, более 130 тыс. пользователей приложения "Метро Москвы" посмотрели прямые трансляции матчей ЧМ в специальном разделе FIFA.

Помимо этого Ликсутов сообщил, что с помощью этого приложения французские архитекторы составили список самых красивых станций метрополитена. Так, самой красивой станцией на Сокольнической линии они назвали "Комсомольскую", на Замоскворецкой - "Маяковскую", на Арбатско-Покровской - "Парк Победы", на Кольцевой - "Таганскую", на Таганско-Краснопресненской - "Пушкинскую".