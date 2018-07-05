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Более 20 тысяч эчпочмаков съели болельщики в кафе и ресторанах Казани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - За 20 дней чемпионата мира по футболу в казанских кафе и ресторанах съедены 21 125 эчпочмаков и выпито 87 927 литров пива, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

"Средний чек российских болельщиков - 1500 рублей с человека, иностранных - около 2000 рублей с человека", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что самыми доброжелательными оказались болельщики из Колумбии. После ужина в одном из ресторанов города они пригласили шеф-повара и исполнили ему песню в знак благодарности.

Руководство казанских заведений, аккредитованных брендом Visit Tatarstan, характеризует иностранных посетителей как "веселых гостей, создающих дружелюбную атмосферу и незабываемые впечатления".

Эчпочмак - блюдо национальной татарской кухни. Это пирожок треугольной формы с начинкой из картофеля и мяса.

Россия празднует победу сборной

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Теги: Казань, ЧМ-2018

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ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
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БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
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Полуфинал
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Матч за 3 место
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Финал
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ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
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