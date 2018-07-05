Более 20 тысяч эчпочмаков съели болельщики в кафе и ресторанах Казани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - За 20 дней чемпионата мира по футболу в казанских кафе и ресторанах съедены 21 125 эчпочмаков и выпито 87 927 литров пива, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

"Средний чек российских болельщиков - 1500 рублей с человека, иностранных - около 2000 рублей с человека", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что самыми доброжелательными оказались болельщики из Колумбии. После ужина в одном из ресторанов города они пригласили шеф-повара и исполнили ему песню в знак благодарности.

Руководство казанских заведений, аккредитованных брендом Visit Tatarstan, характеризует иностранных посетителей как "веселых гостей, создающих дружелюбную атмосферу и незабываемые впечатления".

Эчпочмак - блюдо национальной татарской кухни. Это пирожок треугольной формы с начинкой из картофеля и мяса.