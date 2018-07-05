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В Москве откроют вторую фан-зону ЧМ

Она заработает возле стадиона "Спартак" с 7 июля

В Москве откроют вторую фан-зону ЧМ
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы организуют еще одну фан-зону для просмотра игр чемпионата мира по футболу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак", - написал Собянин в твиттере в четверг. Он уточнил, что в новой фан-зоне установят восемь экранов и создадут все условия для поддержки сборной России.

"Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00. Тем же вечером можно будет посмотреть матчи четвертьфинала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00", - написал Собянин.

Главная фан-зона ЧМ в Москве работает на Воробьевых горах. Ранее власти города просили болельщиков не переполнять фан-зоны в дни особенно популярных матчей.

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

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Теги: Москва, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
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ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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