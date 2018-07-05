В Москве откроют вторую фан-зону ЧМ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы организуют еще одну фан-зону для просмотра игр чемпионата мира по футболу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак", - написал Собянин в твиттере в четверг. Он уточнил, что в новой фан-зоне установят восемь экранов и создадут все условия для поддержки сборной России.

Фан-зона #ЧМ2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". pic.twitter.com/a64fyXGZGR — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 июля 2018 г.

"Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00. Тем же вечером можно будет посмотреть матчи четвертьфинала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00", - написал Собянин.

Главная фан-зона ЧМ в Москве работает на Воробьевых горах. Ранее власти города просили болельщиков не переполнять фан-зоны в дни особенно популярных матчей.