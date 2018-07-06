Алмаз в форме мяча предложили назвать в честь Акинфеева

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Архангельской области найден уникальный по внешнему виду алмаз - камень выглядит как футбольный мяч, его предложили назвать в честь вратаря российской сборной по футболу Игоря Акинфеева, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Алмаз был добыт 4 июля на трубке Карпинского-1 в Архангельской области. Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм", - говорится в сообщении.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил назвать камень в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. "Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Акинфеева", - приводит пресс-служба слова главы региона.