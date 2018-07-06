Бышовец назвал фаворитов пятничных матчей 1/4 финала ЧМ-2018

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что команды Франции и Бразилии добьются успеха в четвертьфинальных матчах в пятницу.

Франция - Уругвай

"Думаю, что французы победят. От матча к матчу они прогрессируют и налаживают игровые связи. Я думаю, команда мужает. Мужает, потому что навязывает борьбу. Ярче стала играть и атака. Есть Мбаппе и Гризман, Погба. В общем, такая группа игроков, которая влияет на качество и на результат. Что касается Уругвая она неуступчивая команда. Два центральных нападающих это не подарок", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Может такое быть, Кавани не сыграет. Это действительно повлияет на результат. Тогда мы можем с уверенностью сказать, что французы пройдут в полуфинал. Без него намного шансы уменьшатся", - отметил эксперт.

"Французы пройдут дальше", - подытожил он.

Бельгия – Бразилия

"Я думаю, что бразильцы победят. В первом матче сыграли вничью со швейцарцами, но там только разминалась. Поведя в счете они, по-моему, убедились в своей непогрешимости и непобедимости и закончили матч с ничейным результатом", - сказал экс-наставник сборной России.

"Меня смущает оборона бельгийцев. Мне кажется, что атака сборной Бразилии будет им не по зубам. Очень слабая оборона. Я думаю, это такая жертва для атаки сборной Бразилии. Азар неубедительно так играет: Медленный, остановится, посмотрит. Де Брюйне (полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" - ИФ), мне кажется, здесь на этом турнире допустил невынужденных ошибок больше чем в АПЛ (Английской премьер-лиге - ИФ)", - заявил Бышовец.

"Бразилия победит в основное время", – выразил мнение он.