ЦБ выпустит монету в 1/2 рубля в случае выхода России по футболу в полуфинал ЧМ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обещает выпустить монету номиналом 1/2 рубля в случае выхода сборной России по футболу в полуфинал чемпионата мира, говорится в сообщении регулятора в фейсбуке.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!", - написал ЦБ.

Россия вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу 1 июля, победив Испанию в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года Россия - Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.