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Граффити с Черчесовым в Петербурге решили пока оставить

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отложила ликвидацию граффити с изображением тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Ленэнерго" в пятницу.

"Мы просили продлить срок исполнения предписания (о ликвидации граффити) на две недели, только что нам согласовали изменение срока до 1 ноября", - уточнил собеседник агентства. Он отметил, что до ноября "Ленэнерго" не будет закрашивать портрет Черчесова.

Ранее администрация Петроградского района Санкт-Петербурга уведомила ПАО "Ленэнерго" (собственник подстанции, на которой размещен рисунок) о необходимости закрасить граффити с изображением тренера сборной РФ по футболу.

Портрет Черчесова со словами "Ты просто космос, Стас"" (цитата из песни группы "Ленинград") появился на подстанции "Ленэнерго" в Петроградском районе после победы сборной России над Египтом со счетом 3:1. Этот матч Чемпионата мира по футболу проходил в Петербурге. Позже Россия уступила Уругваю со счетом 0:3, однако все равно вышла в плей-офф, там россияне одолели испанцев.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия-Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.

Как сообщалось, граффити с изображением Черчесова попросил закрасить житель Петербурга.

Теги: Станислав Черчесов, Петербург

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
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АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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