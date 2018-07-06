Граффити с Черчесовым в Петербурге решили пока оставить

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отложила ликвидацию граффити с изображением тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Ленэнерго" в пятницу.

"Мы просили продлить срок исполнения предписания (о ликвидации граффити) на две недели, только что нам согласовали изменение срока до 1 ноября", - уточнил собеседник агентства. Он отметил, что до ноября "Ленэнерго" не будет закрашивать портрет Черчесова.

В питере появилось граффити с изображением Черчесоваhttps://t.co/UWRiJjEd2G — Сборная России 100% (@teamrussports) 21 июня 2018 г.

Ранее администрация Петроградского района Санкт-Петербурга уведомила ПАО "Ленэнерго" (собственник подстанции, на которой размещен рисунок) о необходимости закрасить граффити с изображением тренера сборной РФ по футболу.

Портрет Черчесова со словами "Ты просто космос, Стас"" (цитата из песни группы "Ленинград") появился на подстанции "Ленэнерго" в Петроградском районе после победы сборной России над Египтом со счетом 3:1. Этот матч Чемпионата мира по футболу проходил в Петербурге. Позже Россия уступила Уругваю со счетом 0:3, однако все равно вышла в плей-офф, там россияне одолели испанцев.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия-Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.

Как сообщалось, граффити с изображением Черчесова попросил закрасить житель Петербурга.