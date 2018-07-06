ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
QF1Уругвай Уругвай0 : 2Матч завершенФранция ФранцияМатч завершенВаран (40), Гризманн (62)подробнееQF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00онлайн

Сборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфинал

Есть обновление от 20:00

Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 прошел в Нижнем Новгороде

Сборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфинал
Игроки сборной Франции
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции завоевали путевку в 1/2 чемпионата мира-2018 в России.

В матче 1/4 финала команда Франции одержала победу над Уругваем - 2:0.

Первая встреча четвертьфинала турнира прошла в пятницу в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды. На трибунах присутствовали 43 319 зрителей.

На 40-й минуте французский защитник Рафаэль Варан, пробив мяч головой, вывел свою команду вперед. А во втором тайме на 61-й минуте форвард сборной Франции Антуан Гризманн сделал счет 2:0.

Команда Франции сыграет в полуфинале с победителем матча между Бразилией и Бельгией.

Встреча 1/4 финала стала шестой и заключительной игрой ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

Теги: футбол, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Бразилия - Бельгия. ОнлайнБразилия - Бельгия. Онлайн
В Казани определяется соперник сборной Франции по полуфиналу ЧМ-2018Подробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 Сборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфиналСборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфинал
Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 прошел в Нижнем НовгородеПодробнее
 Уругвай - Франция. ОнлайнУругвай - Франция. Онлайн
В Нижнем Новгороде определится первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в РоссииПодробнее
 Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018
Президент РФ назвал чемпионат мира по футболу в РФ эмоциональным и полным сюрпризов турниромПодробнее
 В Москве откроют вторую фан-зону ЧМВ Москве откроют вторую фан-зону ЧМ
Она заработает возле стадиона "Спартак" с 7 июляПодробнее
 Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ
Премии положены только в том случае, если сборная займет призовое местоПодробнее
 В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018
Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государстваПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияQF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфиналЭкономика"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзитМоскваСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаЭкономикаРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАВ РоссииМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ РоссииКаждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на профэкзамене

Тверскую улицу в Москве сделают пешеходной после матча Россия - Хорватия

Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" сменит руководство

Фотохроника 6 июля

Фотохроника 6 июля6 фото

Число погибших в ДТП на Кубани выросло до девяти

Нидерланды выдворили двух иранских дипломатов

Рынок акций РФ отыграл к закрытию торгов дневные потери

Суд арестовал бывшего вице-премьера Дагестана

Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика

Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаОн является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфере Подробнее

Миллиардер Данготе построит в Нигерии один из крупнейших НПЗ в мире за $10 млрд

Пропавший в Греции епископ РПЦ найден мертвым

Восемь человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

В Лондоне разрешили запустить надувного "малыша-Трампа" во время визита президента США

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+