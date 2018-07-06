Сборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфинал

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции завоевали путевку в 1/2 чемпионата мира-2018 в России.

В матче 1/4 финала команда Франции одержала победу над Уругваем - 2:0.

Первая встреча четвертьфинала турнира прошла в пятницу в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды. На трибунах присутствовали 43 319 зрителей.

На 40-й минуте французский защитник Рафаэль Варан, пробив мяч головой, вывел свою команду вперед. А во втором тайме на 61-й минуте форвард сборной Франции Антуан Гризманн сделал счет 2:0.

Команда Франции сыграет в полуфинале с победителем матча между Бразилией и Бельгией.

Встреча 1/4 финала стала шестой и заключительной игрой ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.