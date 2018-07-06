Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы отправил под арест 63-летнего подданного Великобритании Тревора Мартина Хорсли, задержанного на стадионе в связи с нахождением в международном розыске по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, передает в пятницу корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Хорсли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 31 августа 2018 года", - огласила решение судья Надежда Ткачева.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство Тушинской межрайонной прокуратуры - Хорсли будет помещен в следственный изолятор для дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции в ОАЭ.

Как пояснил в суде прокурор, в отношении Хорсли в ОАЭ расследуется уголовное дело о мошенничестве в банковской сфере, с 5 июня 2018 года британец находится в международном розыске по линии Интерпола. "По российскому законодательству действия Хорсли подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Оснований для неизбрания в отношении Хорсли меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, поскольку он является гражданином Великобритании и может скрыться", - сказал представитель надзорного ведомства в суде.

Позиция защиты

Адвокат британца Магомед Эсендиров заявил, что задержание его подзащитного - "чудовищная ошибка". "Фабула обвинения, представленная суду прокуратурой, содержит всего три строчки. Я уверен, что российская прокуратура пока не получила более подробных документов, подтверждающих невиновность моего доверителя, но обязательно получит в ближайшее время", - сказал Эсендиров, обращаясь к суду.

По словам адвоката, уголовное дело, возбужденное против Хорсли в ОАЭ, связано с событиями 2011 года: правоохранительные органы Дубая считают, что британец расплатился по сделке необеспеченным чеком (согласно оглашенным судом материалам, речь идет о чеке примерно на 4 млн рублей в рублевом эквиваленте - ИФ).

Вместе с тем, подчеркнул Эсендиров, его доверитель давно рассчитался по долговым обязательствам, а потерпевший - предприниматель из Индии - отказался от каких-либо требований к британцу и попросил органы обвинения ОАЭ прекратить его уголовное преследование. Последние, уточнил адвокат, согласились с тем, что дело против Хорсли подлежит прекращению. Соответствующие заявление индийского бизнесмена и письмо из дубайской прокуратуры суд приобщил по просьбе защитника к делу.

"Кроме того, хочу обратить внимание суда на состояние здоровья мистера Хорсли. Он страдает рядом хронических заболеваний и, согласно справке от лечащего врача, не смог приехать в Россию на Чемпионат мира раньше 15-го числа из-за рака легких", - добавил Эсендиров.

Позднее Эсендиров заявил "Интерфаксу", что защита обжалует арест Хорсли. "Мы не согласны с решением и суда и, конечно, его обжалуем", - сказал он.

При этом адвокат отметил, что Хорскли "спокойно" воспринял решение суда. "Он было к этому готов", - добавил защитник.

Как сообщалось Хорсли был задержан перед началом матча между командами Англии и Колумбии у стадиона "Спартак" в Москве.