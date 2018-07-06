ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
QF1Уругвай Уругвай0 : 2Матч завершенФранция ФранцияМатч завершенВаран (40), Гризманн (62)подробнееQF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00онлайн

Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика

Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфере

Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Гражданин Великобритании Тревер Мартин Хорси на заседаниии Тушинского районного суда
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы отправил под арест 63-летнего подданного Великобритании Тревора Мартина Хорсли, задержанного на стадионе в связи с нахождением в международном розыске по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, передает в пятницу корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Хорсли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 31 августа 2018 года", - огласила решение судья Надежда Ткачева.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство Тушинской межрайонной прокуратуры - Хорсли будет помещен в следственный изолятор для дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции в ОАЭ.

Как пояснил в суде прокурор, в отношении Хорсли в ОАЭ расследуется уголовное дело о мошенничестве в банковской сфере, с 5 июня 2018 года британец находится в международном розыске по линии Интерпола. "По российскому законодательству действия Хорсли подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Оснований для неизбрания в отношении Хорсли меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, поскольку он является гражданином Великобритании и может скрыться", - сказал представитель надзорного ведомства в суде.

Позиция защиты

Адвокат британца Магомед Эсендиров заявил, что задержание его подзащитного - "чудовищная ошибка". "Фабула обвинения, представленная суду прокуратурой, содержит всего три строчки. Я уверен, что российская прокуратура пока не получила более подробных документов, подтверждающих невиновность моего доверителя, но обязательно получит в ближайшее время", - сказал Эсендиров, обращаясь к суду.

По словам адвоката, уголовное дело, возбужденное против Хорсли в ОАЭ, связано с событиями 2011 года: правоохранительные органы Дубая считают, что британец расплатился по сделке необеспеченным чеком (согласно оглашенным судом материалам, речь идет о чеке примерно на 4 млн рублей в рублевом эквиваленте - ИФ).

Вместе с тем, подчеркнул Эсендиров, его доверитель давно рассчитался по долговым обязательствам, а потерпевший - предприниматель из Индии - отказался от каких-либо требований к британцу и попросил органы обвинения ОАЭ прекратить его уголовное преследование. Последние, уточнил адвокат, согласились с тем, что дело против Хорсли подлежит прекращению. Соответствующие заявление индийского бизнесмена и письмо из дубайской прокуратуры суд приобщил по просьбе защитника к делу.

"Кроме того, хочу обратить внимание суда на состояние здоровья мистера Хорсли. Он страдает рядом хронических заболеваний и, согласно справке от лечащего врача, не смог приехать в Россию на Чемпионат мира раньше 15-го числа из-за рака легких", - добавил Эсендиров.

Позднее Эсендиров заявил "Интерфаксу", что защита обжалует арест Хорсли. "Мы не согласны с решением и суда и, конечно, его обжалуем", - сказал он.

При этом адвокат отметил, что Хорскли "спокойно" воспринял решение суда. "Он было к этому готов", - добавил защитник.

Как сообщалось Хорсли был задержан перед началом матча между командами Англии и Колумбии у стадиона "Спартак" в Москве.

Теги: Москва, Великобритания, ОАЭ, Тревор Мартин Хорсли

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Бразилия - Бельгия. ОнлайнБразилия - Бельгия. Онлайн
В Казани определяется соперник сборной Франции по полуфиналу ЧМ-2018Подробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 Сборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфиналСборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфинал
Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 прошел в Нижнем НовгородеПодробнее
 Уругвай - Франция. ОнлайнУругвай - Франция. Онлайн
В Нижнем Новгороде определится первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в РоссииПодробнее
 Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018
Президент РФ назвал чемпионат мира по футболу в РФ эмоциональным и полным сюрпризов турниромПодробнее
 В Москве откроют вторую фан-зону ЧМВ Москве откроют вторую фан-зону ЧМ
Она заработает возле стадиона "Спартак" с 7 июляПодробнее
 Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ
Премии положены только в том случае, если сборная займет призовое местоПодробнее
 В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018
Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государстваПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияQF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфиналЭкономика"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзитМоскваСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаЭкономикаРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАВ РоссииМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ РоссииКаждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на профэкзамене

Тверскую улицу в Москве сделают пешеходной после матча Россия - Хорватия

Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" сменит руководство

Фотохроника 6 июля

Фотохроника 6 июля6 фото

Число погибших в ДТП на Кубани выросло до девяти

Нидерланды выдворили двух иранских дипломатов

Рынок акций РФ отыграл к закрытию торгов дневные потери

Суд арестовал бывшего вице-премьера Дагестана

Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика

Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаОн является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфере Подробнее

Миллиардер Данготе построит в Нигерии один из крупнейших НПЗ в мире за $10 млрд

Пропавший в Греции епископ РПЦ найден мертвым

Восемь человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

В Лондоне разрешили запустить надувного "малыша-Трампа" во время визита президента США

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+