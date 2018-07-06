Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии победили команду Бразилии в матче чемпионата мира-2018, который прошел в пятницу в Казани.

Игра прошла на стадионе "Казань-Арена" и завершилась со счетом 2:1 в пользу Бельгии.

На 13-й минуте матча бразилец Фернандиньо после подачи соперника с углового поразил мяч в свои ворота. На 32-й минуте Кевин Де Брюйне удвоил счет: он завершил контратаку своей команды точным ударом в дальний угол.

Пятикратные чемпионы мира предприняли попытки для спасения, но только одна из них увенчалась успехом: на 76-й минуте вышедший на замену Ренао Аугусто поразил ворота соперника головой.

В 1/2 финала ЧМ-2018 Бельгия сыграет с Францией, которая ранее нанесла поражение Уругваю.

В последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году.