ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
QF1Уругвай Уругвай0 : 2Матч завершенФранция ФранцияМатч завершенВаран (40), Гризманн (62)подробнееQF2Бразилия Бразилия1 : 2Матч завершенБельгия БельгияМатч завершенРенато Аугусто (76) - Фернандиньо (14, в свои ворота), Де Брюйне (31)онлайн

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Есть обновление от 23:20

В полуфинале бельгийцы сыграют с Францией

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018
Игроки сборной Бельгии после матча с Бразилией
Фото: Reuters

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии победили команду Бразилии в матче чемпионата мира-2018, который прошел в пятницу в Казани.

Игра прошла на стадионе "Казань-Арена" и завершилась со счетом 2:1 в пользу Бельгии.

На 13-й минуте матча бразилец Фернандиньо после подачи соперника с углового поразил мяч в свои ворота. На 32-й минуте Кевин Де Брюйне удвоил счет: он завершил контратаку своей команды точным ударом в дальний угол.

Пятикратные чемпионы мира предприняли попытки для спасения, но только одна из них увенчалась успехом: на 76-й минуте вышедший на замену Ренао Аугусто поразил ворота соперника головой.

В 1/2 финала ЧМ-2018 Бельгия сыграет с Францией, которая ранее нанесла поражение Уругваю.

В последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году.

Теги: футбол, ЧМ-2018
Чемпионат Мира по футболу 2018
Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018
В полуфинале бельгийцы сыграют с ФранциейПодробнее
 Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной ФранцииМакрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции
Президент Франции посетит матч в Санкт-ПетербургеПодробнее
 Бразилия - Бельгия. ОнлайнБразилия - Бельгия. Онлайн
В Казани определяется соперник сборной Франции по полуфиналу ЧМ-2018Подробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 Сборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфиналСборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфинал
Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 прошел в Нижнем НовгородеПодробнее
 Уругвай - Франция. ОнлайнУругвай - Франция. Онлайн
В Нижнем Новгороде определится первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в РоссииПодробнее
 Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018
Президент РФ назвал чемпионат мира по футболу в РФ эмоциональным и полным сюрпризов турниромПодробнее
 В Москве откроют вторую фан-зону ЧМВ Москве откроют вторую фан-зону ЧМ
Она заработает возле стадиона "Спартак" с 7 июляПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияQF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018СпортСборная Франции победила Уругвай и вышла в полуфиналЭкономика"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзитМоскваСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаЭкономикаРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАВ РоссииМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018В полуфинале бельгийцы сыграют с Францией Подробнее

Скотланд-Ярд призвал не ждать скорых результатов расследования инцидента в Эймсбери

Экс-начальника полиции аэропорта "Внуково" посадили на пять лет за взятку

Спасатели эвакуировали заблокированную в горах из-за дождей группу туристов

Туроператоры TUI и Pegas Touristik вызвались помочь клиентам "Натали Турс"

В "Аэрофлоте" подумают о внесении дебоширки с рейса Москва-Тель-Авив в "черный список"

Специалисты из Франции объяснили крушение лайнера Egypt Air в 2016 г. пожаром в кабине

Тайские школьники пока не осилят путь из затопленной пещеры вплавь

Об этом сообщил губернатор провинции, в которой находится пещера Подробнее

Дешам назвал победу Франции в четвертьфинале ЧМ-2018 заслуженной

Туроператор "Аврора БГ" приостановил деятельность

Специалисты ОЗХО не обнаружили нервно-паралитических веществ в пробах из сирийской Думы

Что произошло за день: пятница, 6 июля

Новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому", повышение пошлин на товары из США и Франция в полуфинале ЧМ Подробнее

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро вечером в пятницу

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+