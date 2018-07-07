Сборная России пообещала выложиться полностью ради победы над Хорватией

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу обратилась к своим болельщикам в преддверии матча четвертьфинала ЧМ-2018 с командой Хорватии, который пройдет в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше!", - говорится в обращении, размещенном в официальном твиттере сборной.

Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc — Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.

1 июля российская команда в серии пенальти обыграла сборную Испании, впервые в истории выйдя в четвертьфинал Чемпионата мира. Москва приветствовала победу массовыми гуляньями, которые в Кремле сравнили с празднованием победы в мае 1945 года.

Согласно данным опросов, больше половины россиян верят, что национальная сборная сможет прорваться в полуфинал.