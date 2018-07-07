Швеция - Англия. Онлайн

8'

Не забываем, что среди участников игры - лучший бомбардир ЧМ-2018 - англичанин Гарри Кейн. На его счету 6 голов. 3 из них он провел с пенальти, а в одном случае мяч влетел в ворота соперника, просто срикошетив с его ноги