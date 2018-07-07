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Швеция - Англия. Онлайн

В Самаре проходит четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу-2018

Швеция - Англия. Онлайн
Самара готовится к проведению матча 1/4 финала
Фото: epa/vostock-photo

Победитель этого матча в полуфинале сыграет с победителем в паре Россия - Хорватия

8'

Не забываем, что среди участников игры - лучший бомбардир ЧМ-2018 - англичанин Гарри Кейн. На его счету 6 голов. 3 из них он провел с пенальти, а в одном случае мяч влетел в ворота соперника, просто срикошетив с его ноги

6'

Вот и шведская оборона ошиблась. Но и на этот раз соперник ошибся в передаче

4'

Пока соперники присматриваются друг с другом, напомним что первая полуфинальная пара уже известна Франция - Бельгия. Французы в четвертьфинале выбили Уругвай, а бельгийцы - саму Бразилию! Так что на Чм в России остались только представители Европы

2'

С мячом футболисты сборной Англии, но только что они его потеряли, что привело к контратаке соперника. Англичанам повезло в том, что передача на Классона получилась слишком сильной.

1'

Текстовую трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

1'

Главный судья - голландец Бьорн Куйперс. Относится к категории людей, чья страна не представлена на ЧМ-2018 среди сборных-участниц. Сборная Голландии не смогла завоевать путевку на турнир в Россию.

1'

Матч начался!

Футболисты сборных Швеции и Англии вышли на поле! Сейчас зазвучат гимны стран!

Чемпионат мира-2018 в России покинул уже целый ряд крутых игроков. А жаль

Команды прибыли на стадион

В первом туре группового этапа сборная Англии обыграла Тунис (2:1), во втором - Панаму (6:1), в третьем - уступила Бельгии (0:1). В 1/8 финала потомки родоначальников футбола встречались с Колумбией: вели со счетом 1:0, незадолго до окончания второго тайма позволили сопернику отыграться, дополнительное время победителя не выявило, а серия пенальти - выявила! Матч, как вы уже догадались, выиграла Англия!

Сборная Швеции в первом туре группового победила Корею (1:0), во втором уступила Германии (1:2), в третьем - разгромила Мексику (3:0). В 1/8 финала же взяла верх над Швейцарией (1:0).

Стартовые составы команд уже известны!

Для российских болельщиков этот матч наверняка вызовет дополнительный интерес. Ведь победитель этой пары в полуфинале сыграет с победителем матча Россия - Хорватия!

Сегодня в Самаре пройдет четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Швеции и Англии! Матч начнется в 17:00 по московскому времени, но "Интерфакс" начинает - и предлагает вашему вниманию! - текстовую трансляцию уже сейчас!

Всем здравствуйте!

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:0АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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