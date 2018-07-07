Швеция - Англия. Онлайн

Победитель этого матча в полуфинале сыграет с победителем в паре Россия - Хорватия
Не забываем, что среди участников игры - лучший бомбардир ЧМ-2018 - англичанин Гарри Кейн. На его счету 6 голов. 3 из них он провел с пенальти, а в одном случае мяч влетел в ворота соперника, просто срикошетив с его ноги
Вот и шведская оборона ошиблась. Но и на этот раз соперник ошибся в передаче
Пока соперники присматриваются друг с другом, напомним что первая полуфинальная пара уже известна Франция - Бельгия. Французы в четвертьфинале выбили Уругвай, а бельгийцы - саму Бразилию! Так что на Чм в России остались только представители Европы
С мячом футболисты сборной Англии, но только что они его потеряли, что привело к контратаке соперника. Англичанам повезло в том, что передача на Классона получилась слишком сильной.
Текстовую трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Главный судья - голландец Бьорн Куйперс. Относится к категории людей, чья страна не представлена на ЧМ-2018 среди сборных-участниц. Сборная Голландии не смогла завоевать путевку на турнир в Россию.
Матч начался!
Футболисты сборных Швеции и Англии вышли на поле! Сейчас зазвучат гимны стран!
Чемпионат мира-2018 в России покинул уже целый ряд крутых игроков. А жаль
“Let’s go home, boys!” 😂— angh (@lanskaya2810) July 7, 2018
👤 #ЧМ2018 pic.twitter.com/OMiRNyh3m1
Команды прибыли на стадион
🚍➡🏟— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 7, 2018
Приветствуем #SWE и #ENG на "Самара Арене"!👋 pic.twitter.com/J8lDrcdCrE
В первом туре группового этапа сборная Англии обыграла Тунис (2:1), во втором - Панаму (6:1), в третьем - уступила Бельгии (0:1). В 1/8 финала потомки родоначальников футбола встречались с Колумбией: вели со счетом 1:0, незадолго до окончания второго тайма позволили сопернику отыграться, дополнительное время победителя не выявило, а серия пенальти - выявила! Матч, как вы уже догадались, выиграла Англия!
Сборная Швеции в первом туре группового победила Корею (1:0), во втором уступила Германии (1:2), в третьем - разгромила Мексику (3:0). В 1/8 финала же взяла верх над Швейцарией (1:0).
Стартовые составы команд уже известны!
#SWE vs #ENG— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 7, 2018
Стартовые составы команд!#SWEENG #ЧМ2018 pic.twitter.com/tG5pWgdpLJ
Для российских болельщиков этот матч наверняка вызовет дополнительный интерес. Ведь победитель этой пары в полуфинале сыграет с победителем матча Россия - Хорватия!
Сегодня в Самаре пройдет четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Швеции и Англии! Матч начнется в 17:00 по московскому времени, но "Интерфакс" начинает - и предлагает вашему вниманию! - текстовую трансляцию уже сейчас!
Всем здравствуйте!