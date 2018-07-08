Путин поблагодарил Черчесова за игру сборной России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по окончании матча Россия - Хорватия позвонил главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову и выразил слова благодарности за ее игру на чемпионате мира-2018, заявил наставник национальной команды на послематчевой пресс-конференции.

"Владимир Владимирович Путин звонил днем и сейчас позвонил, поздравил с игрой, поблагодарил и пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги", - сказал Черчесов.

Также он сказал, что по окончании матча в раздевалку сборной России заходил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и поблагодарил за игру.

Матч 1/4 финала Россия - Хорватия прошел в Сочи в субботу.

Основное время матча 1/4 финала Россия - Хорватия в Сочи завершилось вничью - 1:1, по итогам дополнительного времени счет был 2:2. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).

Таким образом, сборная Хорватии вышла в полуфинал, а команда России выбыла из борьбы за медали.