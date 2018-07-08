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Путин поблагодарил Черчесова за игру сборной России

Есть обновление от 01:27

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по окончании матча Россия - Хорватия позвонил главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову и выразил слова благодарности за ее игру на чемпионате мира-2018, заявил наставник национальной команды на послематчевой пресс-конференции.

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"Владимир Владимирович Путин звонил днем и сейчас позвонил, поздравил с игрой, поблагодарил и пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги", - сказал Черчесов.

Также он сказал, что по окончании матча в раздевалку сборной России заходил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и поблагодарил за игру.

Матч 1/4 финала Россия - Хорватия прошел в Сочи в субботу.

Основное время матча 1/4 финала Россия - Хорватия в Сочи завершилось вничью - 1:1, по итогам дополнительного времени счет был 2:2. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).

Таким образом, сборная Хорватии вышла в полуфинал, а команда России выбыла из борьбы за медали.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Станислав Черчесов, Владимир Путин

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УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
SF2QF3АнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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