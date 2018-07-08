Двое игроков сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Два футболиста сборной Хорватии после ожесточенного четвертьфинального матча со сборной России на ЧМ-2018 обратились за медпомощью в одну из столичных больниц, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Два футболиста сборной Хорватии по рекомендации врача сборной пройдут обследование в Боткинской больнице", - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что никаких серьезных травм у хорватов нет. "У них обнаружены гематомы, предписано сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии серьезных повреждений", - отметил собеседник "Интерфакса".

Другой источник агентства отметил, что речь идет о футболистах сборной Хорватии Марио Манджукиче и Иване Стриниче.

По его словам, футболистам сборной Хорватии будет оказана вся необходимая помощь по линии московских медиков.

Хорватия обыграла Россию в серии послематчевых пенальти и теперь в 1/2 чемпионата мира сыграет с Англией.