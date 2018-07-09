Черчесов будет болеть за Бельгию в оставшихся матчах ЧМ-2018

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов надеется, что на финишном отрезке чемпионата мира-2018 успех будет сопутствовать национальной команде Бельгии.

"Буду болеть за бельгийцев, знаком с тренером, он мне симпатичен", - сказал Черчесов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Сборная России в субботу 7 июля уступила Хорватии в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Матч состоялся в Сочи.

Сборная Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 сыграет с Францией. Матч состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. На следующий день в Москве встретятся сборные Хорватии и Англии.

Сборная Бельгии добилась побед во всех матчах, в которых участвовала в рамках ЧМ-2018 - на групповом этапе, а также в 1/8 финала и четвертьфинале.

Что касается сборной России, то она выбыла из турнира, уступив Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале.