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Черчесов будет болеть за Бельгию в оставшихся матчах ЧМ-2018

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов надеется, что на финишном отрезке чемпионата мира-2018 успех будет сопутствовать национальной команде Бельгии.

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"Буду болеть за бельгийцев, знаком с тренером, он мне симпатичен", - сказал Черчесов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Сборная России в субботу 7 июля уступила Хорватии в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Матч состоялся в Сочи.

Сборная Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 сыграет с Францией. Матч состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. На следующий день в Москве встретятся сборные Хорватии и Англии.

Сборная Бельгии добилась побед во всех матчах, в которых участвовала в рамках ЧМ-2018 - на групповом этапе, а также в 1/8 финала и четвертьфинале.

Что касается сборной России, то она выбыла из турнира, уступив Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Станислав Черчесов

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УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
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Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
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БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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БельгияБельгия33009
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ТунисТунис31023
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