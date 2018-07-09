Путин и Макрон не встретятся в ходе поездки французского президента на ЧМ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда тот приедет в Санкт-Петербург на матч сборных Франции и Бельгии в полуфинале ЧМ по футболу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинуть Санкт-Петербург. В свою очередь график президента (России) не предусматривает посещение этого матча", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что контакты между Россией и Францией на высшем уровне достаточно интенсивны и дефицита в таком общении нет.