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Федерация футбола Украины решила компенсировать хорвату Вукоевичу штраф ФИФА

Есть обновление от 14:28

Об этом, нарядившись в футболку сборной Хорватии, заявил глава федерации

Федерация футбола Украины решила компенсировать хорвату Вукоевичу штраф ФИФА
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Федерации футбола Украины (ФФУ), депутат Рады от "Блока Порошенко" Андрей Павелко заявил, что ФФУ решила компенсировать исключенному из делегации сборной Хорватии экс-игроку киевского "Динамо" Огнену Вукоевичу штраф за видеоролик с хорватским футболистом Домагоем Видой после матч ЧМ-2018 с Россией с приветствием "Слава Украине!".

СпортФИФА оштрафовала помощника тренера сборной Хорватии на $15 тыс.Читать подробнее

"Мы предложили поддержку и Вукоевичу, и Виде, как юридическую, так и материальную. Руководство Федерации футбола приняло решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который к нему применен (по информации СМИ, Вукоевич оштрафован ФИФА на 15 тыс. долларов - ИФ)", - сказал Павелко журналистам во вторник в Верховной Раде, куда пришел в футболке сборной Хорватии с номером "7" и фамилией ее игрока Ивана Ракитича.

Павелко подчеркнул, что ФФУ хочет добиться отмены решения ФИФА по Виде и Вукоевичу. "Мы изучаем юридическую сторону вопроса, чтобы помочь Вукоевичу в случае апелляции на это решение и обращения в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Само решение я не хотел бы комментировать, потому что сам являюсь членом Дисциплинарного комитета, и не имел права участвовать в принятии решения, поскольку являюсь представителем одной из заинтересованных сторон", - отметил он.

Президент ФФУ также готов предложить работу Вукоевичу в украинской федерации.

Отвечая на вопрос, почему он одет в футболку с именем Ракитича, Павелко отметил: "Ракитич забил победный (в серии пенальти - ИФ) гол в ворота России. Я думаю, что это тоже очень символично".

Ранее в интернете появилось видео с участием защитника сборной Домагоя Виды и экс-игрока Огнена Вукоевича, снятое после матча с Россией. Вида выкрикивает лозунг, взятый на вооружение украинскими националистами, "Слава Украине!", а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией.

ФИФА начала расследование инцидента и приняла решение вынести Виде предупреждение.

Вукоевич и Вида ранее играли в киевском "Динамо". Они заявляли, что записали приветствие в ответ на поздравления с Украины и принесли извинения за свои действия.

9 июля Хорватская футбольная федерация сообщила, что бывший футболист и тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич был освобожден от обязанностей помощника тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018 и больше не будет членом хорватской делегации на турнире. ФИФА же оштрафовала Вукоевича на $15 тыс.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Хорватия, Украина

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