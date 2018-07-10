Фан-зону у стадиона "Спартак" решили закрыть после проигрыша России на ЧМ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дополнительная фан-зона чемпионата мира по футболу, организованная в Москве у стадиона "Спартак" для трансляции матча между сборными России и Хорватии, не будет показывать четыре оставшиеся игры турнира, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе департамента спорта и туризма российской столицы.

"Трансляции полуфиналов, матча за третье место и финала ЧМ болельщики могут посмотреть на площадке фестиваля болельщиков ФИФА на Воробьевых горах", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 10 и 11 июля эта фан-зона будет открыта с 18:00. "Гостей ждут трехчасовой концерт с участием популярных исполнителей, интерактивные стенды и другие активности от партнеров ФИФА и спонсоров турнира. В 21:00 на экранах стартует трансляция матчей Франция - Бельгия (10 июля), Хорватия - Англия (11 июля)", - рассказали в пресс-службе.

Площадка фестиваля 12 и 13 июля будет закрыта, 14 июля, в день проведения матча за третье место она будет открыта с 14:00.

В день финала ЧМ, 15 июля площадка на Воробьевых горах откроется в 14:45, ее посетители смогут увидеть трансляцию церемонии закрытия (начало в 17:00), а также финального матча (начало в 18:00).

7 июля футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. Основное время завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время команды провели по голу, после чего счет стал 2:2. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).