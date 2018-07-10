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Фан-зону у стадиона "Спартак" решили закрыть после проигрыша России на ЧМ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дополнительная фан-зона чемпионата мира по футболу, организованная в Москве у стадиона "Спартак" для трансляции матча между сборными России и Хорватии, не будет показывать четыре оставшиеся игры турнира, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе департамента спорта и туризма российской столицы.

"Трансляции полуфиналов, матча за третье место и финала ЧМ болельщики могут посмотреть на площадке фестиваля болельщиков ФИФА на Воробьевых горах", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 10 и 11 июля эта фан-зона будет открыта с 18:00. "Гостей ждут трехчасовой концерт с участием популярных исполнителей, интерактивные стенды и другие активности от партнеров ФИФА и спонсоров турнира. В 21:00 на экранах стартует трансляция матчей Франция - Бельгия (10 июля), Хорватия - Англия (11 июля)", - рассказали в пресс-службе.

Площадка фестиваля 12 и 13 июля будет закрыта, 14 июля, в день проведения матча за третье место она будет открыта с 14:00.

В день финала ЧМ, 15 июля площадка на Воробьевых горах откроется в 14:45, ее посетители смогут увидеть трансляцию церемонии закрытия (начало в 17:00), а также финального матча (начало в 18:00).

7 июля футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. Основное время завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время команды провели по голу, после чего счет стал 2:2. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).

Трусы вверх!

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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах после матча с Саудовской Аравией
Теги: ЧМ-2018, Москва

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
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ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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