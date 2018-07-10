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ФИФА изучит новое видео хорвата Виды с лозунгом "Слава Украине"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает варианты реагирования на новое видео с хорватским защитником Домагоем Вида, на котором он опять произносит "Слава Украине".

"Мы рассматриваем произошедшее", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ФИФА во вторник.

Ранее за видео с Вида, произносящим "Слава Украине", защитник отделался предупреждением, а помощник тренера Огнен Вукоевич, выложивший видео в сеть, был отстранен хорватской федерацией футбола от работы с командой и оштрафован ФИФА на 15 тысяч долларов.

Но накануне появилось новое видео, в котором Вида произносит слова: "Слава Украине! Белград гори". При этом некоторые комментаторы говорят, что он имел ввиду не столицу Сербии, а бар в Киеве, и имел ввиду "Белград", зажигай".

Вида и Вукоевич ранее выступали за киевское "Динамо". Кроме того, Вукоевич выступал за московский "Спартак".

Между тем, в кадр нового ролика с участием Виды попал еще один представитель тренерского штаба сборной Хорватии Ивица Олич. Как и Вукоевич, он также имеет опыт выступлений в России: Олич играл за московский ЦСКА.

7 июля футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. Основное время завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время команды провели по голу, после чего счет стал 2:2. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).

Теги: футбол, ЧМ-2018, Хорватия

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ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
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БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
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БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
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Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
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