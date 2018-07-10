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Хорват Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины

Он решил сам заплатить штраф ФИФА, наложенный за лозунги "Слава Украине!" после матча с Россией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Член делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич, отозванный с чемпионата мира 2018 года из-за скандала после матча с Россией, намерен самостоятельно выплатить штраф, который на него был наложен в качестве наказания.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", - цитирует Вукоевича украинский портал "Обозреватель".

Ранее во вторник президент Федерации футбола Украины (ФФУ), депутат Рады от "Блока Порошенко" Андрей Павелко заявил, что ФФУ решила возместить Вукоевичу штраф за видеоролик с хорватским футболистом Домагоем Видой после матча ЧМ-2018 с Россией с приветствием "Слава Украине!".

Ранее в интернете появилось видео с участием защитника сборной Домагоя Виды и экс-игрока Огнена Вукоевича, снятое после матча с Россией. Вида выкрикивает лозунг, взятый на вооружение украинскими националистами, "Слава Украине!", а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией.

ФИФА начала расследование инцидента и приняла решение вынести Виде предупреждение.

Вукоевич и Вида ранее играли в киевском "Динамо". Они заявляли, что записали приветствие в ответ на поздравления с Украины и принесли извинения за свои действия.

9 июля Хорватская футбольная федерация сообщила, что бывший футболист и тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич был освобожден от обязанностей помощника тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018 и больше не будет членом хорватской делегации на турнире. ФИФА же оштрафовала Вукоевича на $15 тыс.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Хорватия, Украина

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ИспанияИспания1:1
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ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
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(3:4)		ХорватияХорватия
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