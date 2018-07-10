Юрий Жирков объявил о завершении выступлений за сборную России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков заявил о том, что больше не будет играть за сборную России по футболу.

"Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело", - приводит слова Жиркова "Спорт-Экспресс".

"Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы", - отметил футболист.

Юрий Жирков выступает за сборную России с 2005 года. В 2008 году в ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы. На ЧМ-2018 в России провел три матча, получив в одном из них травму.

После того, как Россия, уступив Хорватии, выбыла из борьбы за медали, о завершении выступлений за сборную объявил полузащитник Александр Самедов. А защитник Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры в целом.