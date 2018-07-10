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На полуфинал ЧМ-2018 в Петербурге приехал Мик Джаггер

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Франции и Бельгии в Петербурге собрал чуть менее 64,5 тысяч зрителей, но не стал рекордным по посещаемости, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно озвученным на стадионе данным, на полуфинал ЧМ на Крестовском острове пришли 64 286 болельщиков. Игра стала пятой для Петербурга в рамках чемпионата.

Известными гостями на стадионе в Петербурге стали члены бельгийской королевской семьи, президент Франции Эмманeэль Макрон и рок-звезда Мик Джаггер, которого заметили на трибунах режиссеры трансляции.

На арене Крестовского острова трижды отмечался рекордный показатель посещаемости в 64 468 болельщиков на матчах группового этапа чемпионата: Россия - Египет, Бразилия - Коста-Рика и Аргентина - Нигерия.

Первый матч в Петербурге в рамках чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко собрал 62 548 зрителей, игра 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии - 64 042 зрителя.

Сборная Франции во вторник одержала победу над национальной командой Бельгии со счетом 1:0, обеспечив себе путевку в финал Чемпионата мира.

Теги: ЧМ-2018, Мик Джаггер

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгияLSF2
Финал
ФранцияФранцияWSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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