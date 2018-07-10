На полуфинал ЧМ-2018 в Петербурге приехал Мик Джаггер

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Франции и Бельгии в Петербурге собрал чуть менее 64,5 тысяч зрителей, но не стал рекордным по посещаемости, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно озвученным на стадионе данным, на полуфинал ЧМ на Крестовском острове пришли 64 286 болельщиков. Игра стала пятой для Петербурга в рамках чемпионата.

Известными гостями на стадионе в Петербурге стали члены бельгийской королевской семьи, президент Франции Эмманeэль Макрон и рок-звезда Мик Джаггер, которого заметили на трибунах режиссеры трансляции.

На арене Крестовского острова трижды отмечался рекордный показатель посещаемости в 64 468 болельщиков на матчах группового этапа чемпионата: Россия - Египет, Бразилия - Коста-Рика и Аргентина - Нигерия.

Первый матч в Петербурге в рамках чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко собрал 62 548 зрителей, игра 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии - 64 042 зрителя.

Сборная Франции во вторник одержала победу над национальной командой Бельгии со счетом 1:0, обеспечив себе путевку в финал Чемпионата мира.