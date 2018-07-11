Путин поздравил Макрона и всех французов с победой их сборной в полуфинале ЧМ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сразу после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии президент РФ Владимир Путин связался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, присутствовавшим на этом матче в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

"В.В.Путин тепло поздравил Э.Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал Чемпионата мира", - говорится в сообщении.

Президент России также поприветствовал по телефону Короля бельгийцев Филиппа, также присутствовавшего на этом матче, отметив, что бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол.

Во вторник вечером сборная Франции со счетом 1:0 обыграла команду Бельгии, став первым финалистом ЧМ-2018.