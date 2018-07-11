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Посещаемость матчей ЧМ-2018 почти достигла 100%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола отмечает почти 100-процентную посещаемость матчей чемпионата мира 2018 года в России, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит на 2-й Международной конференции "Экономика футбола" в среду в Москве.

"Посещаемость составила 98%, все стадионы полны, так и будет продолжаться до конца соревнования. Основное количество болельщиков составили, конечно же, россияне, среди иностранцев лидируют болельщики из США, Германии и Бразилии. Фан-зоны посещали до полумиллиона гостей в дни игр, это очень высокий показатель. 160 миллионов по всему миру следит за трансляциями, обратная связь со стороны СМИ была положительной", - сказал Смит.

"Не было операционных проблем, 61 игра чемпионата прошла успешно. России удалось продемонстрировать свое гостеприимство всему миру. Реакция команд положительная, около 2000 делегатов команд, а это значит, было организовано 200 внутренних рейсов, которые перевезли делегатов и команды", - добавил он.

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин отметил, что турнир удивил даже организаторов.

"Чемпионат мира превзошел даже ожидания организаторов. Для меня было удивительно, что такая атмосфера охватила нашу страну", - отметил он.

Сорокин подчеркнул, что наследием чемпионата мира станут не только стадионы, но и инфраструктура, которая "послужит нашим гражданам".

Трусы вверх!

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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах после матча с Саудовской Аравией
Теги: ЧМ-2018, ФИФА

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгияLSF2
Финал
ФранцияФранцияWSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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