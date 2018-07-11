Посещаемость матчей ЧМ-2018 почти достигла 100%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола отмечает почти 100-процентную посещаемость матчей чемпионата мира 2018 года в России, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит на 2-й Международной конференции "Экономика футбола" в среду в Москве.

"Посещаемость составила 98%, все стадионы полны, так и будет продолжаться до конца соревнования. Основное количество болельщиков составили, конечно же, россияне, среди иностранцев лидируют болельщики из США, Германии и Бразилии. Фан-зоны посещали до полумиллиона гостей в дни игр, это очень высокий показатель. 160 миллионов по всему миру следит за трансляциями, обратная связь со стороны СМИ была положительной", - сказал Смит.

"Не было операционных проблем, 61 игра чемпионата прошла успешно. России удалось продемонстрировать свое гостеприимство всему миру. Реакция команд положительная, около 2000 делегатов команд, а это значит, было организовано 200 внутренних рейсов, которые перевезли делегатов и команды", - добавил он.

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин отметил, что турнир удивил даже организаторов.

"Чемпионат мира превзошел даже ожидания организаторов. Для меня было удивительно, что такая атмосфера охватила нашу страну", - отметил он.

Сорокин подчеркнул, что наследием чемпионата мира станут не только стадионы, но и инфраструктура, которая "послужит нашим гражданам".