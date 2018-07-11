У болельщика из Японии в столичной фан-зоне украли сумку с драгоценностями

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Японский болельщик лишился сумки с ценными вещами в одной из столичных фан-зон, возбуждено дело о краже, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Накануне в правоохранительные органы Москвы поступило заявление гражданина Японии 1976 года рождения, прибывшего на чемпионат мира по футболу, о краже в фан-зоне на Воробьёвых горах",- сказал собеседник агентства.

По его словам, гражданин Японии заявил о краже у него сумки элитного брэнда стоимостью около 30 тыс. рублей, в которой находились личные вещи, в том числе драгоценности. Общий ущерб составил около 230 тысяч рублей, добавил источник.