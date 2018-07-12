ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице

Есть обновление от 19:30

Об исчезновении футбольного фаната Дугласа Моретона на ЧМ-2018 ранее сообщили в соцсетях его знакомые

Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полиция отыскала потерявшегося британского болельщика в одной из столичных гостиниц. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе московского главка МВД.

"Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, в отношении болельщика никаких противоправных деяний не совершалось.

"Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Самарской области проверяет информацию СМИ об исчезновении британского футбольного болельщика в Самаре. При этом в посольстве Великобритании в Москве сообщили, что в курсе ситуации и находятся в контакте с российскими властями.

Ранее СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях родственников и друзей британского футбольного фаната Дугласа Моретона сообщили о его пропаже во время Чемпионата мира по футболу в РФ.

"Пожалуйста, найдите английского фаната Дугласа Моретона. Его в последний раз видели в Самаре, он уже должен быть в Москве, но он не связывался с семьей или друзьями, и сейчас они очень обеспокоены",- говорится в посте друга Моретона, размещенном в фейсбуке. В нем также отмечается, что банковская карта Моретона "была использована в Москве".

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что Моретон выехал из Самары 10 июля в Москву.

Теги: Москва, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
ФИФА заявила об отсутствии положительных результатов допинг-тестов на ЧМ-2018ФИФА заявила об отсутствии положительных результатов допинг-тестов на ЧМ-2018
Всего были проверены более 4 тысяч образцовПодробнее
 Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостиницеПропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице
Об исчезновении футбольного фаната Дугласа Моретона на ЧМ-2018 ранее сообщили в соцсетях его знакомыеПодробнее
 Сборная Хорватии победила Англию и сыграет с Францией в финале ЧМ-2018Сборная Хорватии победила Англию и сыграет с Францией в финале ЧМ-2018
Судьба полуфинального матча в "Лужниках" решилась в дополнительное времяПодробнее
 Хорватия - Англия. ОнлайнХорватия - Англия. Онлайн
Второй финалист чемпионата мира-2018 определяется в МосквеПодробнее
 ФИФА зафиксировала единичные случаи дискриминации во время ЧМ-2018ФИФА зафиксировала единичные случаи дискриминации во время ЧМ-2018
"Были случаи приставания к женщинам на улицах, но местные власти оперативно отреагировали", - заявили в ФИФАПодробнее
 Хорватские болельщики развернули в центре Москвы огромный флаг с благодарностью РоссииХорватские болельщики развернули в центре Москвы огромный флаг с благодарностью России
Полотнище заняло практически всю ширину Триумфальной площадиПодробнее
 Путин поздравил Макрона и всех французов с победой их сборной в полуфинале ЧМПутин поздравил Макрона и всех французов с победой их сборной в полуфинале ЧМ
Президент Франции следил за матчем с трибуны стадиона на Крестовском острове в ПетербургеПодробнее
 Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018
Полуфинальный матч прошел в Санкт-ПетербургеПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгияАнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейВ РоссииSuperjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шассиМоскваПропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостиницеВ миреТрамп объявил о согласии стран НАТО поднять расходы на оборону до рекордного уровняЭкономикаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаЭкономикаМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ

Сирийская армия взяла под контроль административный центр провинции Деръа

Тереза Мэй предложила устроить прием для английской сборной после ЧМ

Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост

Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой постЕго обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома Желонкин Подробнее

В Грузии нашли вероятного биологического врага мраморных клопов

ФИФА заявила об отсутствии положительных результатов допинг-тестов на ЧМ-2018

ФИФА заявила об отсутствии положительных результатов допинг-тестов на ЧМ-2018Всего были проверены более 4 тысяч образцов Подробнее

Wal-Mart собрался уйти с японского рынка

Брат и племянница Саргсяна и экс-министр обороны объявлены в розыск в странах СНГ

США поддержали решение Греции о высылке российских дипломатов

Омского студента осудили за гибель пяти человек при пожаре в общежитии колледжа

Новая форма уведомления о создании религиозной организации начнет действовать с 20 июля

Эйфелеву башню закроют для посещения в день финала ЧМ-2018

Серена Уильямс вышла в финал "Уимблдона"

Superjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шасси

Superjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шассиНикто из находившихся на борту не пострадал Подробнее

Бывшего замглавы "Спецстроя" приговорили к 5 годам колонии за хищения в Минобороны

Из похищенного при строительстве военных объектов 1 млрд рублей, Бурякову, по его словам, досталось "около 2-5 миллионов" Подробнее
ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+