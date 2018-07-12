Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полиция отыскала потерявшегося британского болельщика в одной из столичных гостиниц. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе московского главка МВД.

"Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, в отношении болельщика никаких противоправных деяний не совершалось.

"Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Самарской области проверяет информацию СМИ об исчезновении британского футбольного болельщика в Самаре. При этом в посольстве Великобритании в Москве сообщили, что в курсе ситуации и находятся в контакте с российскими властями.

Ранее СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях родственников и друзей британского футбольного фаната Дугласа Моретона сообщили о его пропаже во время Чемпионата мира по футболу в РФ.

"Пожалуйста, найдите английского фаната Дугласа Моретона. Его в последний раз видели в Самаре, он уже должен быть в Москве, но он не связывался с семьей или друзьями, и сейчас они очень обеспокоены",- говорится в посте друга Моретона, размещенном в фейсбуке. В нем также отмечается, что банковская карта Моретона "была использована в Москве".

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что Моретон выехал из Самары 10 июля в Москву.