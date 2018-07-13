Бышовец оценил шансы сборных Бельгии и Англии на успех в матче за бронзу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает команду Бельгии фаворитом матча за третье место ЧМ-2018 против Англии.

"Считаю, у бельгийцев на победу шансов больше, чем у англичан. Мне кажется, Англия сейчас психологически не готова играть на максимуме возможностей", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Бельгия и Англия уже играли друг против друга на этом чемпионате. Тогда играли вторые составы – непонятно, что это было, стратегия турнирная или просто передышка лидерам. Тогда победила Бельгия (в матче третьего тура группового этапа Бельгия победила со счетом 1:0, обе команды ранее уже обеспечили выход в плей-офф - ИФ), тренеру удалось распорядиться резервом лучше. Но теперь придется играть основными составами и на кону бронза, близкая к золоту", - отметил специалист.

"Англичане провели тяжелый матч против Хорватии. После забитого мяча команда отдала инициативу, пытаясь сохранить преимущество, мне кажется, это ошибка Саутгейта (главного тренера сборной Англии - ИФ). Несколько игроков выпадало, в первую очередь Деле Алли. Бельгия проиграла Франции, пытаясь играть, как и французы, рационально. И, мне кажется, главная ошибка была в том, что Мартинес (главный тренер сборной Бельгии - ИФ)отошел от стиля игры против Бразилии. И, в первую очередь, как и против бразильцев, надо было дать больше свободы Де Брейне", - сказал он.

"Не думаю, что для Бельгии и Англии это будет какой-то второстепенный матч, хотя он и не сравнится с борьбой за кубок", - заявил Бышовец.

В полуфинале Бельгия уступила Франции со счетом 0:1, а Англия – Хорватии, в дополнительное время, со счетом 1:2.

Матч Бельгия – Англия пройдет в субботу в Петербурге.