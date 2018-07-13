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Бышовец оценил шансы сборных Бельгии и Англии на успех в матче за бронзу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает команду Бельгии фаворитом матча за третье место ЧМ-2018 против Англии.

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"Считаю, у бельгийцев на победу шансов больше, чем у англичан. Мне кажется, Англия сейчас психологически не готова играть на максимуме возможностей", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Бельгия и Англия уже играли друг против друга на этом чемпионате. Тогда играли вторые составы – непонятно, что это было, стратегия турнирная или просто передышка лидерам. Тогда победила Бельгия (в матче третьего тура группового этапа Бельгия победила со счетом 1:0, обе команды ранее уже обеспечили выход в плей-офф - ИФ), тренеру удалось распорядиться резервом лучше. Но теперь придется играть основными составами и на кону бронза, близкая к золоту", - отметил специалист.

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"Англичане провели тяжелый матч против Хорватии. После забитого мяча команда отдала инициативу, пытаясь сохранить преимущество, мне кажется, это ошибка Саутгейта (главного тренера сборной Англии - ИФ). Несколько игроков выпадало, в первую очередь Деле Алли. Бельгия проиграла Франции, пытаясь играть, как и французы, рационально. И, мне кажется, главная ошибка была в том, что Мартинес (главный тренер сборной Бельгии - ИФ)отошел от стиля игры против Бразилии. И, в первую очередь, как и против бразильцев, надо было дать больше свободы Де Брейне", - сказал он.

"Не думаю, что для Бельгии и Англии это будет какой-то второстепенный матч, хотя он и не сравнится с борьбой за кубок", - заявил Бышовец.

В полуфинале Бельгия уступила Франции со счетом 0:1, а Англия – Хорватии, в дополнительное время, со счетом 1:2.

Матч Бельгия – Англия пройдет в субботу в Петербурге.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгияАнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
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