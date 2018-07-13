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Голикова пожелала успеха сборной Англии в борьбе за третье место ЧМ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Зампред правительства РФ Татьяна Голикова пожелала сборной Англии успешной игры в матче за третье место на чемпионате мира по футболу против национальной команды Бельгии.

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"Завтра сборная Англии играет в Санкт-Петербурге, я хочу пожелать сборной Англии успехов - пусть в борьбе за третье место, но тем не менее", - сказала Голикова в правительстве в пятницу на встрече с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Она также отметила блестящую игру сборной России и заметила, что и Англия, и Россия проиграли сборной Хорватии, которая вышла в финал и сыграет в воскресенье в "Лужниках" с Францией.

"И ваша сборная, господин Бартли, и наша сборная - пострадавшие от Хорватии. Поэтому я предлагаю и вам, и моим коллегам из России не расстраиваться, наши сборные играли блестяще. Хотя вам повезло больше", - сказала Голикова.

Бартли приехал из Великобритании в Россию обсудить подготовку к чемпионату рабочих профессий в Казани в 2019 году. Ранее в пятницу он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

45-й чемпионат мира WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября и соберет свыше 1,5 тыс. участников. В правительстве РФ сформирована рабочая группа по подготовке к этому мероприятию.

Де Брейне", - сказал он.

"Не думаю, что для Бельгии и Англии это будет какой-то второстепенный матч, хотя он и не сравнится с борьбой за кубок", - заявил Бышовец.

В полуфинале ЧМ-2018 Бельгия уступила Франции со счетом 0:1, а Англия – Хорватии, в дополнительное время, со счетом 1:2.

Матч Бельгия – Англия пройдет в субботу в Петербурге.

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгияАнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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Голикова пожелала успеха сборной Англии в борьбе за третье место ЧМ

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