Голикова пожелала успеха сборной Англии в борьбе за третье место ЧМ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Зампред правительства РФ Татьяна Голикова пожелала сборной Англии успешной игры в матче за третье место на чемпионате мира по футболу против национальной команды Бельгии.

"Завтра сборная Англии играет в Санкт-Петербурге, я хочу пожелать сборной Англии успехов - пусть в борьбе за третье место, но тем не менее", - сказала Голикова в правительстве в пятницу на встрече с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Она также отметила блестящую игру сборной России и заметила, что и Англия, и Россия проиграли сборной Хорватии, которая вышла в финал и сыграет в воскресенье в "Лужниках" с Францией.

"И ваша сборная, господин Бартли, и наша сборная - пострадавшие от Хорватии. Поэтому я предлагаю и вам, и моим коллегам из России не расстраиваться, наши сборные играли блестяще. Хотя вам повезло больше", - сказала Голикова.

Бартли приехал из Великобритании в Россию обсудить подготовку к чемпионату рабочих профессий в Казани в 2019 году. Ранее в пятницу он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

45-й чемпионат мира WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября и соберет свыше 1,5 тыс. участников. В правительстве РФ сформирована рабочая группа по подготовке к этому мероприятию.

Де Брейне", - сказал он.

"Не думаю, что для Бельгии и Англии это будет какой-то второстепенный матч, хотя он и не сравнится с борьбой за кубок", - заявил Бышовец.

В полуфинале ЧМ-2018 Бельгия уступила Франции со счетом 0:1, а Англия – Хорватии, в дополнительное время, со счетом 1:2.

Матч Бельгия – Англия пройдет в субботу в Петербурге.