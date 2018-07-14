Собянин поддержал идею установить знак в честь ЧМ по футболу в Москве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею сохранения памяти о народной фан-зоне Чемпионата мира по футболу на Никольской улице в центре столицы.

"Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся. Ваши предложения пишите в комментарии к этому посту", - написал он на своем личном сайте в субботу.

Ранее мэр лично прогулялся по Никольской улице, где пообщался с москвичами и болельщиками.

Собянин также поблагодарил работников коммунального хозяйства и сотрудников органов внутренних дел за поддержание порядка. "Полицейские - молодцы, вежливо, но твердо блюдут порядок", - отметил он.

В первые дни турнира в середине июня доступ на Красную площадь был ограничен, потому сотни и тысячи болельщиков стали перемещаться на примыкающую к главной площади страны Никольскую улицу, которая неформально стала главной улицей ЧМ-2018.