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Собянин поддержал идею установить знак в честь ЧМ по футболу в Москве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею сохранения памяти о народной фан-зоне Чемпионата мира по футболу на Никольской улице в центре столицы.

"Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся. Ваши предложения пишите в комментарии к этому посту", - написал он на своем личном сайте в субботу.

Ранее мэр лично прогулялся по Никольской улице, где пообщался с москвичами и болельщиками.

Собянин также поблагодарил работников коммунального хозяйства и сотрудников органов внутренних дел за поддержание порядка. "Полицейские - молодцы, вежливо, но твердо блюдут порядок", - отметил он.

В первые дни турнира в середине июня доступ на Красную площадь был ограничен, потому сотни и тысячи болельщиков стали перемещаться на примыкающую к главной площади страны Никольскую улицу, которая неформально стала главной улицей ЧМ-2018.

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

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Игрок сборной Хорватии Шиме Врсалько радуется победе в полуфинальном матче над Англией (2:1)
Теги: Москва, ЧМ-2018, Сергей Собянин

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгияАнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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