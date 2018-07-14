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Путин примет участие в награждении победителя ЧМ-2018

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит церемонию закрытия Чемпионата мира по футболу - 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники", сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата.

Как отмечается в сообщении, планируется, что финальный матч посетят президент Абхазии, Армении, Белоруссии, Габона, Молдавии, Палестины, Судана, Франции, Хорватии, Южной Осетии и эмир Катара. Также ожидается присутствие на матче премьер-министров Венгрии, Киргизии и Республики Сан-Томе и Принсипи.

Ранее сообщалось, что 15 июля на стадионе "Лужники" состоится финальный матч первенства мира, в котором сыграют Франция и Хорватия. Встречу будет судить аргентинец Нестор Питана, которому будут помогать его земляки Герман Майдана и Хуан Белатти.

Накануне президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что финал чемпионата мира во всем мире будут смотреть более миллиарда человек. Он также назвал ЧМ-2018 лучшим в истории турнира.

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

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Игрок сборной Хорватии Шиме Врсалько радуется победе в полуфинальном матче над Англией (2:1)
Теги: футбол, ЧМ-2018, Владимир Путин, Москва, Лужники

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия0:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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