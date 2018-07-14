Путин примет участие в награждении победителя ЧМ-2018

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит церемонию закрытия Чемпионата мира по футболу - 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники", сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата.

Как отмечается в сообщении, планируется, что финальный матч посетят президент Абхазии, Армении, Белоруссии, Габона, Молдавии, Палестины, Судана, Франции, Хорватии, Южной Осетии и эмир Катара. Также ожидается присутствие на матче премьер-министров Венгрии, Киргизии и Республики Сан-Томе и Принсипи.

Ранее сообщалось, что 15 июля на стадионе "Лужники" состоится финальный матч первенства мира, в котором сыграют Франция и Хорватия. Встречу будет судить аргентинец Нестор Питана, которому будут помогать его земляки Герман Майдана и Хуан Белатти.

Накануне президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что финал чемпионата мира во всем мире будут смотреть более миллиарда человек. Он также назвал ЧМ-2018 лучшим в истории турнира.