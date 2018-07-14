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Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018

Есть обновление от 20:40

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийцев

Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018
Игроки сборной Бельгии
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Cборная Бельгии по футболу со счетом 2:0обыграла Англию в матче за третье место чемпионата мира-2018.

На 4-й минуте счет открыл Томас Манье, Эден Азар отличился на 82-й минуте встречи.

Бельгия стала бронзовым призером чемпионата мира в России, впервые добившись такого результата. Ранее ее лучшим результатом на ЧМ было 4-е место в 1986 году.

В финале сыграют команды Франции и Хорватии. Матч пройдет на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье.

Накануне президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что финал ЧМ-2018 во всем мире будут смотреть более миллиарда человек.

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Бельгия, Англия

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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