Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Cборная Бельгии по футболу со счетом 2:0обыграла Англию в матче за третье место чемпионата мира-2018.

На 4-й минуте счет открыл Томас Манье, Эден Азар отличился на 82-й минуте встречи.

Бельгия стала бронзовым призером чемпионата мира в России, впервые добившись такого результата. Ранее ее лучшим результатом на ЧМ было 4-е место в 1986 году.

В финале сыграют команды Франции и Хорватии. Матч пройдет на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье.

Накануне президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что финал ЧМ-2018 во всем мире будут смотреть более миллиарда человек.