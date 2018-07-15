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Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"

В награждении победителя примет участие Владимир Путин

Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"
Стадион "Лужники" накануне финального матча
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сборная Франции сыграет с Хорватией в финале чемпионата мира по футболу 2018 года на арене "Лужники" в Москве в воскресенье.

Судить поединок доверено бригаде арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.

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На пути к финалу первенства мира сборная Франции обыграла на групповом этапе Австралию (2:1) и Перу (1:0), а также сыграла вничью с Данией (0:0). В плей-офф турнира Франция вышла, заняв первое место в группе С, где набрала семь очков. В 1/8 финала французы победили аргентинцев (4:3), в 1/4 финала переиграли уругвайцев (2:0), а в полуфинале сломили сопротивление бельгийцев (1:0).

Франция в третий раз выходит в финал мирового первенства. В 1998 году французы в финале обыграли бразильцев и впервые в своей истории завоевали титул, в 2006 году французы второй раз вышли в финал, где в серии пенальти уступили итальянцам.

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Сборная Хорватии на групповом этапе переиграла Нигерию (2:0), Аргентину (3:0) и Исландию (2:1). Хорваты вышли в плей-офф с первого места в группе D, набрав девять очков. В 1/8 финала Хорватия лишь в серии пенальти вырвала победу у Дании (1:1, 3:2), в 1/4 финала хорваты также по пенальти одолели хозяев турнира - сборную России (2:2, 3:4), а в 1/2 финала балканцы в дополнительное время сломили сопротивление Англии (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Германии, которая на турнире в России завершила свое выступление на групповой стадии, заняв последнее место в квартете F.

Финальный матч чемпионата мира посетят многие политики и ВИП-гости, среди которых президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, эмир Катара, где пройдет следующий Чемпионат мира, Тамим бен Хамад Аль Тани, глава ФИФА Джанни Инфантино.

Также ожидается присутствие на матче президентов Абхазии, Армении, Белоруссии, Габона, Молдавии, Палестины, Судана, Хорватии, Южной Осетии, премьер-министров Венгрии, Киргизии и Республики Сан-Томе и Принсипи.

Пресс-служба Кремля накануне сообщила, что Путин примет участие в награждении победителя чемпионата.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени, а в 17:30 стартует торжественная церемония закрытия чемпионата мира, в которой примут участие известные российские и зарубежные музыканты, среди которых Уилл Смит, Ники Джейм и Эра Истрефи. Они исполнят официальный гимн турнира песню Live It Up.

Теги: ЧМ-2018, Москва

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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