Финальный матч ЧМ-2018 состоится в Москве при температуре +28 градусов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Финал Чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье в Москве при жаркой погоде, температура воздуха прогреется до 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

"В 18 часов на стадионе Лужники стартует финальный матч между сборными Франции и Хорватии. К этому времени температура едва понизится до 28 градусов по Цельсию, завершится игра при 27 градусах. Относительная влажность во время игры составит 55-60%", - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре отметили, что в течение следующей недели в Москве и Московской области будет жарко или очень тепло, по-прежнему не обойдется без дождей.

В воскресенье, 15 июля, в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха 27-29 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-8 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Сегодняшний день может стать самым теплым с начала июля.

В минувшую пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что во время финала Чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники" будет жаркая погода, переменная облачность, существует небольшая вероятность короткого летнего дождя.

"В Москве будет по-настоящему летняя погода, плюс 26-29 градусов, температурный фон будет превышать норму на 4 градуса, - сказал он. - Но по-настоящему летняя погода не обходится без дождиков, так что в течение субботы и воскресенья возможны кратковременные, небольшие дожди. Но если они и прольются, то они не испортят впечатление".

13 июля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что финал ЧМ во всем мире будут смотреть более миллиарда человек.