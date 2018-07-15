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FINФранция Франция– : –Хорватия Хорватия

Финальный матч ЧМ-2018 состоится в Москве при температуре +28 градусов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Финал Чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье в Москве при жаркой погоде, температура воздуха прогреется до 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

"В 18 часов на стадионе Лужники стартует финальный матч между сборными Франции и Хорватии. К этому времени температура едва понизится до 28 градусов по Цельсию, завершится игра при 27 градусах. Относительная влажность во время игры составит 55-60%", - говорится в сообщении.

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В Гидрометцентре отметили, что в течение следующей недели в Москве и Московской области будет жарко или очень тепло, по-прежнему не обойдется без дождей.

В воскресенье, 15 июля, в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха 27-29 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-8 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Сегодняшний день может стать самым теплым с начала июля.

В минувшую пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что во время финала Чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники" будет жаркая погода, переменная облачность, существует небольшая вероятность короткого летнего дождя.

"В Москве будет по-настоящему летняя погода, плюс 26-29 градусов, температурный фон будет превышать норму на 4 градуса, - сказал он. - Но по-настоящему летняя погода не обходится без дождиков, так что в течение субботы и воскресенья возможны кратковременные, небольшие дожди. Но если они и прольются, то они не испортят впечатление".

13 июля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что финал ЧМ во всем мире будут смотреть более миллиарда человек.

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

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Игрок сборной Хорватии Шиме Врсалько радуется победе в полуфинальном матче над Англией (2:1)
Теги: футбол, Москва, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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