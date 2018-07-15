Президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила россиян за прием во время Чемпионата мира по футболу, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в фейсбуке.

"Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием, вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе", - сказала она.

Сборная Хорватии ранее оказалась в эпицентре скандала из-за появившегося в соцсетях видео, на котором футболист Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич после матча 1/4 финала против России выкрикивают взятое на вооружение украинскими националистами приветствие "Слава Украине". ФИФА начала расследование инцидента и ограничилась предупреждением. Тем не менее, федерация футбола Хорватии решила исключить Вукоевича из состава делегации.

Вида же впоследствии извинился перед россиянами, заявив, что совершил ошибку, о которой он сожалеет.

Хорватские фанаты в преддверии полуфинала с Англией развернули в центре Москвы огромный флаг с надписью "Спасибо, Россия" на русском языке.

Финал чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье на стадионе "Лужники" между сборными Франции и Хорватии. Для команды из Хорватии это первый финальный матч в истории.