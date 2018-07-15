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Президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМ

Есть обновление от 13:50

Колинда Грабар-Китарович поблагодарила хозяев турнира за сердечный прием

Президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМ
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в Сочи перед матчем 1/4 финала
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила россиян за прием во время Чемпионата мира по футболу, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в фейсбуке.

"Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием, вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе", - сказала она.

Сборная Хорватии ранее оказалась в эпицентре скандала из-за появившегося в соцсетях видео, на котором футболист Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич после матча 1/4 финала против России выкрикивают взятое на вооружение украинскими националистами приветствие "Слава Украине". ФИФА начала расследование инцидента и ограничилась предупреждением. Тем не менее, федерация футбола Хорватии решила исключить Вукоевича из состава делегации.

Вида же впоследствии извинился перед россиянами, заявив, что совершил ошибку, о которой он сожалеет.

Хорватские фанаты в преддверии полуфинала с Англией развернули в центре Москвы огромный флаг с надписью "Спасибо, Россия" на русском языке.

Финал чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье на стадионе "Лужники" между сборными Франции и Хорватии. Для команды из Хорватии это первый финальный матч в истории.

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

15 фотографий
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Игрок сборной Хорватии Шиме Врсалько радуется победе в полуфинальном матче над Англией (2:1)
Теги: футбол, ЧМ-2018, Хорватия

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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