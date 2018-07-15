Путин передал эмиру Катара "мяч полномочий" на проведение следующего ЧМ по футболу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Катар официально вступил в права на проведение следующего Чемпионата мира по футболу - в 2022 году.

Символическая церемония передачи полномочий на проведение мирового первенства от России Катару прошла в Кремле в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани мяч, которым позже в воскресенье в финале Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве будут играть сборные Франции и Хорватии.

До начала игры президент РФ также встретится в Кремле с главами двух стран-финалисток - президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Ранее президент Хорватии на русском языке поблагодарила россиян за прием во время ЧМ по футболу, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в фейсбуке.